Пение помогает артистке переживать разные жизненные моменты. В 10 – 11 классе TAYANNA мечтала об обучении в университете, но тогда на это требовались деньги, которых у семьи не было.

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Чтобы заработать на обучение, TAYANNA вместе с мамой отправилась на заработки в Польшу. Там они вместе продавали разный товар и даже представить не могли, что впоследствии их задержат полицейские и повезут в отделение.

Сначала был допрос, TAYANNA и ее маму расспрашивали, что они делают в Польше. Тогда полицейский спросил: "Вы такая молодая, зачем возите товар в Польшу, зачем это вам?". Будущая артистка рассказала, что хочет заработать на обучение. Она хотела поступать в Краков, учиться там джазовому пению. Чтобы убедить в этом стражей порядка, TAYANNA даже исполнила единственную польскую песню, которую тогда знала.

Поляки всегда сопереживали украинцам. Они показывают это сейчас и показывали тогда. Полицейские умилились, отдали женщинам товар и посадили на поезд домой. Еще в юном возрасте пение помогло артистке.

Исцеляю свою душу пением я и сегодня. Включайте особую для меня песню "Горы", которая стала уже мантрой для каждого, кто был вынужден уехать за границу! Закройте глаза, послушайте, хоть на мгновение перенеситесь в тихую, мирную Украину, где вы на холме наслаждаетесь невероятными видами Карпат. Верю, что уже скоро наши с вами мысли и мечты станут реальностью,

– написала TAYANNA.



TAYANNA с семьей / Фото с инстаграмма певицы



TAYANNA с семьей / Фото с инстаграмма певицы

TAYANNA – "Горы": смотрите видео онлайн