Як повідомила пресслужба, TAYANNA познайомились з NaviBand минулого року і вже тоді почали планувати про запис спільної пісні. Під час повномасштабного вторгнення Росії у них обох народились рядки до пісні, яку вони записали білоруською та українською мовами. Кліп артистки зняли у звукозаписувальній студії.

До слова Вакарчук відреагував на ув'язнення Мерієм Герасименко з Білорусі, яка співала його пісню

"Коли я почула перші чернетки цієї пісні – пів ночі проплакала. У той період я перебувала в такому стані, коли хочеться слухати тільки душу, бігти якомога далі від порад людей. Довіритись своєму серцю. NaviBand це теж відчували зі свого боку, ми перетнулись у цих емоціях. Мені взагалі імпонує їхня внутрішня глибина, тому ця пісня дуже точно відображає наші спільні почуття — і, сподіваюсь, буде зрозумілою кожній людині вільного світу. Адже її спрямованість, настрій пробиваються через мову, зчитуються навіть тими, хто не розуміє білоруської", – прокоментувала реліз артистка.

Натомість представники гурту NaviBand зазначили, що пісня "Біжи" – це символ внутрішньої свободи.

"Пісня, яка має особливу енергію, природний код. Вона -0 про те, що об’єднує нас всіх. Про спорідненість та спільнокореневість людства на вищому рівні. Ми з Таянною співаємо про універсальне кохання – мову, яку розуміє кожна людина в цьому світі. І сподіваємось, що кохання врешті-решт переможе та запанує на нашій планеті знову", – додали артисти.

Додамо, що колаборація артисток отримала великий позитивний відгук у слухачів – українці та білоруси на рідних мова дякують зіркам за такий дует.

TAYANNA і NaviBand: дивитись відео онлайн

Гурт NaviBand та Україна

Музиканти створили гурт у 2017 році в Мінську. У 2017-му році вони представляли Білорусь на Євробаченні у Києві. Вже за три роки, у 2020-му, вони взяли участь у протестах проти режиму Лукашенка, але через свої політичні переконання музиканти були змушені покинути країну і отримали статус "заборонених артистів".

Зараз вони активно гастролюють Європою та збирають кошти на підтримку українців, постраждалих від повномасштабного вторгнення Росії. 24 лютого вони написали слова підтримки українському народу в інстаграмі, згадуючи, як всього за кілька днів до агресивних дій Кремля виступали у Харкові. З того часу чимало публікацій в мережі музикантів були присвячені подіям в Україні, а також висвітленню культури та музики. Виконавці самі неодноразово створювали кавери на українські пісні, або ж випускали власні українською мовою.