"Татусева копія": Сергій Притула показав, як забирає доньку з дитячого садка
Джерело:інстаграм Сергія Притули
Український ведучий та гуморист Сергій Притула поділився новим зворушливим кадром з донькою. Він показав, як зустрічає дівчинку з дитячого садка.
Знаменитий український шоумен Сергій Притула інколи ділиться яскравими та миловидними кадрами зі своїми дітьми. Цього разу багатодітний батько показав світлину з донечкою Соломією.
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Фото Сергія Притули з донькою
Ведучий сфотографувався з 4-річною донькою, коли забирав її з дитячого садочка. Соломія позувала у білій шапці та куртці, а її зірковий батько у пальті та чорній шапці.
Також Сергій Притула продемонстрував малюнок його доньки, який вона створила на заняттях. У підписі до фото він розповів, чому дуже цінує такі моменти.
Сергій Притула з донькою / Фото з інстаграму Сергія Притули
Сергій Притула розповів, що після закінчення кар'єри у "Вар'ятах" він з одного боку втратив одне з джерел доходу, але отримав значно більше часу на сім'ю.
"Коли ти 10 років розсікаєш з гастролями по усьому світу, буваючи вдома менше часу, ніж поза ним, то такі, для декого, буденні речі, як забрати дитину з садочка, стають для тебе справжнім святом! Скоро буде 2 роки, як я востаннє виходив на сцену, але ось ця атмосфера святковості, яку я знаходжу у буденних речах, мене не покидає! Чого і Вам бажаю!" – поділився ведучий.
Шанувальники у захваті від миловидного кадру ведучого. Вони активно діляться думками в коментарях:
- "Татусева копія. Хай росте щасливенька і здорова";
- "Час з дітьми нічим не заміниш. Рада за вас і за ваших дітей";
- "Сім'я – найдорожче, і ніякі кошти не замінять часу, проведеного з сім'єю, а особливо з дітьми. Це ніколи не виміряти коштами";
- "Яка ніжна і дуже мила донечка у вас. Щасливі разом";
- "Це так добре, коли діти можуть бачити тата не тільки на екранах. Щастя вам";
- "Дуже рада за вас, повірте, ви дійсно в "плюсі", адже дорогоцінні хвилини, години з родиною – це той справжній скарб, який багато хто шукає все життя!".
Текст публікації Сергія Притули
Коли я закінчив кар‘єру у "Вар‘ятах", то отримав 2 похідні від цього кроку. Перша дещо негативна, адже сімейний бюджет позбувся одного з джерел поповнення. Друга ж, тотально в "+"! У мене вивільнилось достатньо багато часу, і левову частку його я почав витрачати на сім‘ю!
Якщо скласти дві похідні докупи, то вийде, що я, фактично, заплатив за можливість проводити більше часу з дітьми. І воно того варте!
Коли ти 10 років розсікаєш з гастролями по усьому світу, буваючи вдома менше часу, ніж поза ним, то такі, для декого, буденні речі, як забрати дитину з садочка, стають для тебе справжнім святом! Скоро буде 2 роки, як я востаннє виходив на сцену, але ось ця атмосфера святковості, яку я знаходжу у буденних речах, мене не покидає! Чого і Вам бажаю!
Дуже рада за Вас, повірте, Ви дійсно в "плюсі", адже дорогоцінні хвилини, години з родиною - це той справжній скарб, який багато хто шукає все життя!