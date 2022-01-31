Знаменитий український шоумен Сергій Притула інколи ділиться яскравими та миловидними кадрами зі своїми дітьми. Цього разу багатодітний батько показав світлину з донечкою Соломією.

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Фото Сергія Притули з донькою

Ведучий сфотографувався з 4-річною донькою, коли забирав її з дитячого садочка. Соломія позувала у білій шапці та куртці, а її зірковий батько у пальті та чорній шапці.

Також Сергій Притула продемонстрував малюнок його доньки, який вона створила на заняттях. У підписі до фото він розповів, чому дуже цінує такі моменти.



Сергій Притула з донькою / Фото з інстаграму Сергія Притули

Сергій Притула розповів, що після закінчення кар'єри у "Вар'ятах" він з одного боку втратив одне з джерел доходу, але отримав значно більше часу на сім'ю.

"Коли ти 10 років розсікаєш з гастролями по усьому світу, буваючи вдома менше часу, ніж поза ним, то такі, для декого, буденні речі, як забрати дитину з садочка, стають для тебе справжнім святом! Скоро буде 2 роки, як я востаннє виходив на сцену, але ось ця атмосфера святковості, яку я знаходжу у буденних речах, мене не покидає! Чого і Вам бажаю!" – поділився ведучий.

Шанувальники у захваті від миловидного кадру ведучого. Вони активно діляться думками в коментарях:

"Татусева копія. Хай росте щасливенька і здорова";

"Час з дітьми нічим не заміниш. Рада за вас і за ваших дітей";

"Сім'я – найдорожче, і ніякі кошти не замінять часу, проведеного з сім'єю, а особливо з дітьми. Це ніколи не виміряти коштами";

"Яка ніжна і дуже мила донечка у вас. Щасливі разом";

"Це так добре, коли діти можуть бачити тата не тільки на екранах. Щастя вам";

"Дуже рада за вас, повірте, ви дійсно в "плюсі", адже дорогоцінні хвилини, години з родиною – це той справжній скарб, який багато хто шукає все життя!".

Додамо, що Сергій Притула показував не тільки, як зустрічає доньку з садка, але і як діти зустрічають його вдома після робочого дня. Тоді він вдруге продемонстрував наймолодшу доньку Стефанію.

Текст публікації Сергія Притули

Коли я закінчив кар‘єру у "Вар‘ятах", то отримав 2 похідні від цього кроку. Перша дещо негативна, адже сімейний бюджет позбувся одного з джерел поповнення. Друга ж, тотально в "+"! У мене вивільнилось достатньо багато часу, і левову частку його я почав витрачати на сім‘ю!

Якщо скласти дві похідні докупи, то вийде, що я, фактично, заплатив за можливість проводити більше часу з дітьми. І воно того варте!

Коли ти 10 років розсікаєш з гастролями по усьому світу, буваючи вдома менше часу, ніж поза ним, то такі, для декого, буденні речі, як забрати дитину з садочка, стають для тебе справжнім святом! Скоро буде 2 роки, як я востаннє виходив на сцену, але ось ця атмосфера святковості, яку я знаходжу у буденних речах, мене не покидає! Чого і Вам бажаю!

Дуже рада за Вас, повірте, Ви дійсно в "плюсі", адже дорогоцінні хвилини, години з родиною - це той справжній скарб, який багато хто шукає все життя!