"Тато живе на хмаринці": як Софія Стужук розповіла трьом дітям про смерть батька

У жовтні 2020 року Софія Стужук залишилася вдовою – її чоловік Дмитро помер через ускладнення від COVID-19. У подружжя залишилося троє дітей, які по-різному дізналися про смерть батька. Середня донька досі думає, що він живе на хмаринці.

Смерть блогера і фітнес-тренера Дмитра Стужука сколихнула весь український інстаграм. Сім'я, друзі та фоловери чоловіка важко переживали його смерть. Ця новина шокувала всіх, у тому числі й трьох дітей спортсмена, але не дружину Софію. Блогерка здогадувалась, що рано чи пізно його серце не витримає.

Читайте також Це було дуже дивно, – Софія Стужук нарешті зізналась, як познайомилась з бойфрендом

Софія Стужук про смерть чоловіка Дмитра

Софія Стужук знала, що в Дмитра були проблеми з серцем. Швидку йому викликали навіть у сімейній поїздці в Москву, коли він втрачав свідомість. Тому блогерка-мільйонниця припускала, що COVID-19 він може не пережити.

Я знала його спосіб життя, спосіб нарощування маси, проблеми зі здоров'ям. Я дуже переживала, боялась, що таке станеться. Коли він захворів, я розуміла, що на ньому це легко не відобразиться…. Якби лікували серце, то можливо можна було б врятувати, але лікували вірус,

– розповіла Софія Стужук.

Софія Стужук з чоловіком Дмитром / Фото з інстаграму блогерки

Як Софія Стужук розповіла дітям про смерть батька

у квітні 2020 року Софія Стужук подала документи на розлучення з Дмитром. Останні пів року вони. Пару відмовилися розлучати, бо наймолодшій доньці Олівії не було й року.

Найстаршому сину Девіду про смерть тата Софія Стужук розповіла лише через місяць після трагедії. Перші пів року 6-річний хлопчик взагалі не запитував про Дмитра, а тоді видав таке, що блогерка відчула себе винною. Він припустив, що серце в батька зупинилося тому, що мама його покинула.

Мені сумно, що тато помер. А в тата сердечко зупинилося, бо ти пішла, а йому було дуже самотньо? Ти ж пішла, тато залишився сам, йому було дуже сумно і самотньо, у нього боліло сердечко. От сердечко й зупинилося,

– сказав Девід зірковій мамі.

Якщо первісток пари знає, що тато помер, то середня донька Лоліта впевнена, що останні півтора року Дмитро живе на хмаринці. Наймолодша Олівія взагалі його не пам'ятає, адже востаннє бачила батька, коли їй було тільки 10 місяців.

"Лолі хтось сказав, що тато на хмаринці. Вона казала: "Тато живе на хмаринці", а Девід відповідав: "Ні, Лоло, тато помер". А вона: "Я виросту, навчусь літати, полечу на хмаринку і врятую тата". Це шалено розчулювало", – зізнається Софія Стужук.

Софія Стужук з трьома дітьми / Фото з інстаграму блогерки

​Читайте також Не мій типаж, – Софія Стужук про стосунки з Андрієм Шатирком

Як помер Дмитро Стужук