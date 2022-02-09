Смерть блогера и фитнес-тренера Дмитрия Стужука всколыхнула весь украинский инстаграм. Семья, друзья и фоловеры мужа тяжело переживали его смерть. Эта новость шокировала всех, в том числе трех детей спортсмена, но не жену Софию. Она догадывалась, что рано или поздно его сердце не выдержит.

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София Стужук о смерти мужа Дмитрия

София Стужук знала, что у Дмитрия были проблемы с сердцем. Скорую ему вызівали даже во время семейной поездки в Москву, когда он терял сознание. Поэтому блогерша-миллионница предполагала, что COVID-19 он может не пережить.

Я знала его образ жизни, способ наращивания массы, проблемы со здоровьем. Я очень переживала, боялась, что такое произойдет. Когда он заболел, я понимала, что на нем это легко не отразится. Если бы лечили сердце, то можно было бы спасти, но лечили вирус,

– рассказала София Стужук.

София Стужук с мужем Дмитрием / Фото из инстаграма блогера

Отметим, что в апреле 2020 года София Стужук подала документы на развод с Дмитрием. Последние полгода они не жили вместе, но официально разведены не были. Пару отказались разводить, потому что самой младшей дочери Оливии не было и года.

Как София Стужук рассказала детям о смерти отца

Старшему сыну Дэвиду о смерти папы София Стужук рассказала только через месяц после трагедии. Первые полгода 6-летний мальчик вообще не спрашивал о Дмитрии, а потом выдал такое, что блогер почувствовала себя виноватой. Он предположил, что сердце отца остановилось потому, что мама его бросила.

Мне грустно, что папа умер. А у папы сердечко остановилось, потому что ты ушла, а ему было очень одиноко? Ты же ушла, папа остался один, ему было очень грустно и одиноко, у него болело сердечко. Вот сердечко и остановилось,

– сказал Дэвид звездной маме.

Если первенец пары знает, что папа умер, то средняя дочь Лолита уверена, что последние полтора года Дмитрий живет на облаке. Самая младшая Оливия вообще его не помнит, ведь последний раз видела отца, когда ей было только 10 месяцев.

"Лолли кто-то сказал, что папа на облаке. Она говорила: "Папа живет на облаке", а Дэвид отвечал: "Нет, Лоло, папа умер". А она: "Я вырасту, научусь летать, полечу на облако и спасу папу". Это так трогательно", – признается София Стужук.

София Стужук с тремя детьми / Фото из инстаграма блогера

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Как умер Дмитрий Стужук