Тато хоче, щоб я більше писав українською мовою, – Потап

Популярний український репер та продюсер Потап частіше пише композиції російською мовою, як для себе, так і для артистів, які є його підопічними. Це не дуже подобається татові Потапа.

Відомий репер та продюсер Потап у новому інтерв'ю зізнався, що батьки його вже не сварять за певні вчинки. Однак зізнався, що отримує пораду від батька щодо своєї музичної кар'єри.

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Потап про критику від батьків

Батько Потапа – Андрій, колишній працівник КДБ, сам артист згадував про нього як про військового. За словами репера, його тато часто говорить про українську мову в піснях.

Тато просить, щоб я писав більше українською мовою. Я написав пісню українською мовою нещодавно і намагаюся щороку писати,

– розповів Потап.

Продюсер зазначив, що справді намагається щороку писати для своїх підопічних 4-5 пісень саме українською мовою.

"Батько у мене такий – україномовний, і хоче, щоб я писав більше українською", – зізнався репер.

Загалом батьки не сваряться та не критикують сина: "Колись тато мені сказав: "Льошо, тепер ти глава сім'ї, тепер ми всі від тебе залежні". Основоположником він мене називає".

Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн

Зауважимо, в останньому сольному альбомі Потапа "Без реклами" є лише 1 пісня українською мовою – "Вишиванка". Натомість в альбомі Насті Каменських "Красное вино" їх 3 – "Почуття", "Бажай", "Додому".