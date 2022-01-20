"Тартак" без Положинського: пісні, які гурт випускав протягом 2 років

20 січня музиканти популярного українського гурту "Тартак" оголосили, що офіційно завершує кар'єру. Які пісні колектив встиг випустити без легендарного соліста Олександра Положинського – дізнавайтеся далі.

Олександр заявив, що йде з гурту, 2 роки тому. Однак сам "Тартак" продовжив існувати. Фронтмена замінив співак Сергій Строян. Однак історія нового "Тартака" тривала недовго. Музиканти заявили, що гурту більше немає.

До теми Гурт "Тартак" розпався без Положинського

Від лютого 2020 року й до січня 2022 року, в новому складі "Тартак" випустив декілька нових пісень, а також аранжування на старі композиції, які вже стали улюбленими серед шанувальників колективу.

Пісні "Тартака" з Сергієм Строяном

Знайомство з новим вокалістом

Артисти планували познайомити публіку з новим вокалістом на концерті 29 березня 2020 року, однак через карантин цього не вдалося зробити. Тому вони зняли музичне відео, в якому заграли та заспівали з Сергієм Строяном.

"Тартак" і Сергій Строян: дивіться відео онлайн

"Буча-Чака" 2020

На карантині гурт зняв ще одне відео з новим солістом. Тоді нове звучання отримала пісня "Буча-Чака" з дебютного альбому "Тартака" 2001 року – "Демо Графічний Вибух".

"Тартак" – "Буча-Чака" 2020: дивіться відео онлайн

"#Комуморекомугори"

Літній сингл "#Комуморекомугори" став першою піснею "Тартака" в оновленому складі. Автором слів треку є Сергій Стоянов.

"Тартак" – "#Комуморекомугори": слухайте пісню онлайн

"Божевільні танці" 2021

Музиканти записали відео на пісню "Божевільні танці", яку презентували ще в 2006 році. Це акустична версія популярного треку.

"Тартак" – "Божевільні танці" 2021: дивіться відео онлайн

Poprykolu

У 2021 році "Тартак" презентував нову пісню та кліп на неї – Poprykolu.

"Тартак" – Poprykolu: дивіться відео онлайн

"Натхнення_Є"

Спеціально до 25-річчя "Тартака" музиканти випустили пісню "Натхнення_Є". Вони давно записали її та притримували до особливого моменту. Вона драйвова, весела та додає оптимізму. Текст написав екссоліст Олександр Положинський, якому гурт подякував за це. Цим треком "Тартак" подякував прихильникам за це, що танцюють та співають на живих концертах, підтримують і критикують .

"Тартак" – "Натхнення_Є": слухайте пісню онлайн