"Вдома": кохана Тараса Цимбалюка показала обійми на кухні – фото

Актор Тарас Цимбалюк більше не приховує стосунків з рестораторкою Світланою Готочкіною. Закохані живуть разом і часто публікують в мережі ніжні кадри.

Закохані тривалий час приховували свої стосунки. Хоча ЗМІ давно розсекретили нову обраницю Цимбалюка, він підтвердив стосунки з нею лише напередодні Нового року.

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Нове фото Цимбалюка та Готочкіної

Тепер Світлана і Тарас не соромляться показувати пристрасть, яка панує між ними. В інстаграм-сторіс дівчина поширила нову світлину, яку зробила на кухні. На чорно-білій фотографії Тарас зображений у спортивних штанах і з оголеним торсом. Актор щось готував, а кохана ніжно обіймала його.

"Вдома", – лаконічно підписала фото Готочкіна і додала емоджі у вигляді сердечка.



Тарас Цимбалюк з коханою / Скриншот інстаграм-сторіс Світлани Готочкіної

Хоча Тарас підтвердив стосунки зі Світланою ще 28 грудня, вона опублікувала перше спільне фото лише 5 січня. Тоді рестораторка поширила в мережі чорно-біле фото, на якому зображена з Тарасом. Дівчина сиділа в Цимбалюка на шиї, пристрасно дивилася на нього та закрила його очі руками.

Нагадаємо, про роман Цимбалюка та Готочкіної стало відомо приблизно через 5 місяців після розлучення актора з візажисткою Тіною Антоненко. Закохані не афішували свої стосунки, але все частіше публікували в мережі пристрасні фото, якими підігрівали чутки про роман.