Я говорив з психологом, – Тарас Цимбалюк вперше назвав неочікувану причину розлучення з дружиною

Після початку повномасштабної війни Тарас Цимбалюк розлучився з Тіною Антоненко. Тоді пара не розповіла подробиці, але тепер актор назвав причину розриву.

Пара була разом 4 роки, з них один рік у шлюбі. У новому інтерв'ю Тарас Цимбалюк поділився історією розлучення з колишньою дружиною Тіною.

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За його словами, він з дружиною дуже хотіли подобатися одне одному.

Я говорив з психологом, це дуже розповсюджений діагноз… Ми з Тіною дуже мало розмовляли в моменти, коли виникали якісь непорозуміння. Ми іноді "консервували" речі, які потрібно було вирішити просто зараз. І ці сварки ми не проговорювали,

– зізнався актор.

Тарас Цимбалюк пояснив, що вони обоє зрозуміли, що зовсім не підходять одне одному, хоча довгий час намагалися до цього пристосуватися.



Тарас Цимбалюк з Тіною Антоненко / Фото з її інстаграму

"Лише згодом ми зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на такі речі. Ми намагалися зробити паузу, думали, що зможемо бути разом, але зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких абсолютно не збігаємося", – заявив артист.

Тому Цимбалюк вирішив закінчити ці стосунки. Розлучення відбулося після початку вторгнення. За словами актора, саме тоді вони проводили дуже багато часу разом і зрозуміли проблеми.

Це навіть не тому, що війна почалась… Кілька разів ми сідали розмовляти та зрозуміли, що по-різному дивимося на цей світ… Я зрозумів, що через це ми не маємо права завести дитину,

– висловився Тарас.

Актор додав, що розлучення не було для нього болючим.

"Вже за 2 тижні я настільки заспокоївся, що був приємно здивований внутрішнім станом. Їй, напевно, було трохи важче. Вона закрилася відразу, заблокувала мене скрізь", – сказав він.

Дивіться інтерв'ю з Тарасом Цимбалюка: відео

Цимбалюк зізнався, що зараз не спілкується з колишньою дружиною. Вже близько півтора року він перебуває у стосунках із рестораторкою та власницею бренду одягу Світланою Готочкіною.