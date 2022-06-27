На сімейних стосунках це залишає відбиток, – Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення з дружиною

Український актор Тарас Цимбалюк вперше розповів про розлучення. Він натякнув, що частково причиною була війна.

Актор Тарас Цимбалюк зізнався, що ще не готовий говорити про розлучення з дружиною Тіною, як і вона сама. Однак він привідкрив завісу особистого життя.

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Тарас Цимбалюк про розлучення з дружиною

Актор розповів, що розійшовся з Тіною приблизно місяць тому. Вони не живуть разом та планують офіційно розлучитися.

Кожен вийшов із цих стосунків зі своїми образами, хтось чимось незадоволений. Це нормально. Але я Тіні допоможу в будь-який момент – привезу, відвезу. Я не закриваю ніяких дверей, ми розлучилися людьми по відношенню один до одного,

– поділився чоловік.

"Сама розумієш, який непростий час. Тому на сімейних стосунках це теж залишає відбиток. Не скажу, що ми розлучилися через війну, але, як не крути, це все одно величезна депресія для кожної людини, величезна драма і рана. І ти через призму цієї рани щодня спілкуєшся зі своєю людиною, сприймаєш її щодня через призму всього, що відбувається в Україні", – додав Тарас Цимбалюк.

Про неочікуваність та можливу участь в "Холостяку"

Тарас Цимбалюк зізнався, що розставання було неочікуваним для пари.

Не можу сказати, що це Тіна поставила крапку, але неочікувано. Бо я ще півтора місяця тому про це не думав. Через півтора місяця це стало фактом. Мені здається, це для будь-якої людини несподівано – коли остаточно ставиться крапка,

– розповів актор.

"Ти ще за тиждень до цього думаєш: "Ну, не знаю, може це все перетреться і ми знайдемо спільну мову в якихось питаннях. Мені 32 роки і я маю модель зразкової сім'ї в особі моїх батьків. Я вважав, що на даному етапі мені хочеться якогось розвитку своєї сім'ї, тому я абсолютно не планував опинитися у статусі холостяка".

Тарас додав, що коли йому запропонують участь в шоу "Холостяк", він може погодитися: "Я не планую жодних стосунків зараз і хочу насамперед якось свій чоловічий стрижень розібрати, все проаналізувати. Тому цілком можливо, якщо на якомусь етапі мені запропонують участь у цьому проєкті, і я буду один, я можу погодитись".