Пішов від дружини до мене, – Вікторія Варлей приголомшила правдою про стосунки з Цимбалюком

Учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей розповіла про стосунки з актором Тарасом Цимбалюком. З'ясувалося, що Тарас пішов від першої дружини до неї.

На той час актор перебував у шлюбі з однокурсницею Ангеліною. З Вікторією Тарас познайомився на знімальному майданчику серіалу "Суперкопи". Згодом між ними виник пристрасний роман.

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Тарас Цимбалюк пішов від дружини до Вікторії Варлей

На час зйомок Вікторія також перебувала у стосунках. Але згодом і Тарас, і вона розійшлися зі своїми коханими, почали жити разом. Це сталося після того, як відзняли половину "Суперкопів".

У нас була вечірка з нагоди "екватора" проєкту. Пили вино, почали танцювати, цілуватись. І якось все закрутилось. На той час він був одружений. Так сталося, що від першої дружини він пішов до мене,

– зізналася Варлей.

Однак, за словами дівчини, вона не знала, що Цимбалюк був одружений, оскільки він ніколи про це не розповідав. А Ангеліна важко переживала цей розрив.



Варлей і Цимбалюк знімалися у "Суперкопах" / Фото НЛО TV

Варлей познайомила Цимбалюка з майбутньою дружиною

Між закоханими не було ніякої сварки, просто одного разу вони зрозуміли, що вже дали одне одному все, що могли. Згодом Вікторія дізналася, що Цимбалюк почав зустрічатися з майбутньою дружиною Тіною, коли ще жив у неї на квартирі. Ба більше, саме Варлей познайомила Тараса та Тіну.

Я ніколи не думала про сім'ю з Тарасом. Нам було дуже класно разом, але я ніколи не розглядала його як батька своїх дітей. На той момент він для мене був не серйозний. Хоча він дуже хороший хлопець. Тоді він лише починав свою кар'єру і в нього було сильне бажання стати тим, ким є зараз. Я ним дуже пишаюсь,

– розповіла Вікторія.

Зазначимо, Тарас Цимбалюк вже розлучився з другою дружиною Тіною Антоненко. Зараз у нього роман з рестораторкою Світланою Готочкіною, однак про це актор майже не говорить. Варто додати, що Вікторія Варлей зазначила, що ці стосунки в Тараса розпочалися вже після розлучення. За словами Вікторії, актор є вірним чоловіком і не зраджував Тіні.

Варлей також знайшла своє кохання. Нещодавно вона вийшла заміж за росіянина Петра, який живе в США. За словами Віки, вони познайомилися ще задовго до її участі в проєкті "Холостяк", чоловік засуджує війну.