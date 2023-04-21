Такі закохані разом: Тарас Цимбалюк показав романтичне фото з коханою
Джерело:Тарас Цимбалюк
Український актор Тарас Цимбалюк прогулявся в Києві з коханою Світланою Готочкіною. Він поділився романтичним фото, на якому дівчина ніжно тримає актора за обличчя.
На світлині закохані дивляться один одному в очі. Раніше Тарас Цимбалюк розкрив деталі, як познайомився з новою дівчиною.
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У своєму інстаграмі актор показав, як проводить час зі своєю коханою Світланою Готочкіною. Пара прогулялася вулицями Києва та показала романтичне фото.
На знімку дівчина тримає актора руками за обличчя і дивиться в очі.
Тарас Цимбалюк з коханою / Фото з його інстаграму
Тарас Цимбалюк написав під фото написав лише: "Сонячно". А Світлана у коментарях відреагувала на знімок та написала російською мовою: "Рідний мій".
Шанувальники пораділи новому фото та написали кілька приємних слів парі:
- "Милота".
- "Щоб так завжди…"
- "Ви неймовірні".
- "Два сонечка".
- "Нереально яскраві і круті".
- "Та зрозуміло – це любов".
- "Вселенське щастя проявляється в умінні бачити в очах коханої людини щось таке, що сяє якравіше за сонячні промені".
- "Коли "Кайдашів" чекати? Хоч натякніть…"
Нагадаємо, що актор Тарас Цимбалюк під час війни зізнався про розлучення з дружиною Тіною. Через кілька місяців на сторінці Тараса почали з'являтися світлини з новою дівчиною – згодом стало відомо, що це рестораторка Світлана Готочкіна.
Пара зустрічається близько 8 місяців. Раніше актор зізнався, що поки не планує занурюватися у сімейне життя, натомість він насолоджується спільним часом з коханою.