На фото актор постав з зовсім іншою стрижкою, ніж зараз, а також опублікував світлину зі старшою сестрою, пише Showbiz 24 з посиланням на допис в інстаграмі.

За словами Цимбалюка, у підлітковому віці він постійно шукав себе. То відвідував секції з футболу та боксу, то пробував себе у танцях. А коли знаходився вільний час, то був гостем у комп'ютерному клубі, адже власного комп'ютера хлопець не мав.

Тарас Цимбалюк у юні роки / Фото з інстаграму актора

Перші гроші Тарас заробив на будівництві, а старша сестра завжди вірила, що молодший брат досягне бажаного.

Тарас Цимбалюк зі старшою сестрою / Фото з інстаграму актора

Цікаво, що з першого погляду холостяка можна навіть не впізнати, адже за роки він дуже змінився – помужнів та змінив стрижку.

Крім того, під час знімання найромантичнішого шоу країни, Цимбалюк несподівано показався з родиною у рідному місті Корсунь-Шевченківський.

Найрідніші, дякую, що підтримали мене у надзвичайно важливий момент мого життя,

– написав тоді Тарас.

