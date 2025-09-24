На фото актор постав з зовсім іншою стрижкою, ніж зараз, а також опублікував світлину зі старшою сестрою, пише Showbiz 24 з посиланням на допис в інстаграмі.
За словами Цимбалюка, у підлітковому віці він постійно шукав себе. То відвідував секції з футболу та боксу, то пробував себе у танцях. А коли знаходився вільний час, то був гостем у комп'ютерному клубі, адже власного комп'ютера хлопець не мав.
Тарас Цимбалюк у юні роки / Фото з інстаграму актора
Перші гроші Тарас заробив на будівництві, а старша сестра завжди вірила, що молодший брат досягне бажаного.
Тарас Цимбалюк зі старшою сестрою / Фото з інстаграму актора
Цікаво, що з першого погляду холостяка можна навіть не впізнати, адже за роки він дуже змінився – помужнів та змінив стрижку.
Крім того, під час знімання найромантичнішого шоу країни, Цимбалюк несподівано показався з родиною у рідному місті Корсунь-Шевченківський.
Найрідніші, дякую, що підтримали мене у надзвичайно важливий момент мого життя,
– написав тоді Тарас.
Що відомо про новий сезон "Холостяка"?
- Прем'єра 14 сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком відбудеться 17 жовтня на телеканалі СТБ о 19:00.
- Григорій Решетник, який є незмінним ведучим проєкту, розповів, що це буде грандіозний сезон. Він подякував головному холостяку країни – Тарасу Цимбалюку, що той на проєкті відкинув усі свої акторські здібності й був справжнім у кадрі. Ба більше, Решетник поділився, що у перший день приймання заявок прийшло аж 800 анкет.