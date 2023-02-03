Нам кльово, – Тарас Цимбалюк пояснив, чому досі не живе разом з новою дівчиною

Уже п'ять місяців Тарас Цимбалюк зустрічається з рестораторкою Світланою Готочкіною. Вони пара, але разом не живуть. Закохані часто залишаються одне в одного, їх це влаштовує.

Схоже, після другого розлучення Тарас Цимбалюк не хоче з головою занурюватися в сімейне життя. Зі Світланою він проводить багато часу, але живуть вони поки на різних квартирах.

Читайте також Пішов від дружини до мене, – Вікторія Варлей приголомшила правдою про стосунки з Цимбалюком

Чому Тарас Цимбалюк досі не з'їхався з новою коханою

Ми насолоджуємося побутом. Звичайними, здавалося б, діями: вечеряти разом, дивитися фільми, прогулюватися. Ці банальні речі мають для нас цінність! Дуже приємно ввечері, втомленими, просто сидіти поряд, втичити в телефони й паралельно спілкуватись. У цьому моменті нам кльово,

– прокоментував Тарас Цимбалюк.

Їх також об'єднує почуття гумору та спортзал: "Любимо займатися спортом. Єдине, мені хочеться частіше працювати з залізом, качатися, а у Свєти, скажімо, більш дівчачі тренування".

Зірка "Спіймати Кайдаша" вже казав, що зі Світланою познайомився через друзів, а тепер поділився деталями. Їх звела подружка Настя. У той час він не планував стосунків, але все закрутилося в онлайні.

"Все було дистанційно, у телефоні. Та за кілька днів я відчув, що на одній хвилі з цією людиною. Здавалось, ми наче знайомі не перший рік. Відбувався такий синхрон і розуміння, коли можна бути собою в усіх проявах", – романтично додав актор.

Тарас Цимбалюк з коханою Світланою / Фото з інстаграму актора

До речі, офіційно холостяком Тарас Цимбалюк став лише близько двох місяців тому. Вони з Тіною розійшлися у червні 2022 року, але подавати документи на розлучення не поспішали. Ще у серпні актор казав: "Я люблю свою Тіну ще досі й мені не потрібні нові стосунки зараз, як мінімум". Схоже, незадовго після цих слів він закохався у Світлану Готочкіну, адже, якщо разом вони п'ять місяців, то зустрічатися почали у вересні.