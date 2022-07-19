Тарас Тополя звернувся до білорусів: "Зустрінемо вогнем і свинцем"

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з колегами служить на Харківщині. Артист записав емоційне відеозвернення до білорусів й закликав їх не воювати проти України.

Територію білорусі росія використовує у війні проти України з 24 лютого. Останнім часом все більше новин про ймовірну участь білоруських військових у війні проти нас. Українці звертаються до білорусів і закликають не ставати учасниками жорстокої війни, яку розв'язала росія.

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Тарас Тополя звернувся до білорусів

Лідер "Антитіл" на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Він неодноразово наголошував на тих терористичних діях, які росія вчиняє в Україні. Тепер звернувся до білорусів і закликав їх не повторювати дії росіян. Тарас підкреслив, що українці досі вірять, що чобіт білоруського солдата не ступить на нашу землю.

А якщо все ж таки так станеться, якщо ви прийдете з війною, ми зустрінемо вас, як і путінські орди, вогнем і свинцем. Ви всі бачили, на що здатна українська армія, яка захищає свій народ та свою рідну землю,

– наголосив Тополя.

Якщо з білоруські солдати все-таки перетнуть український кордон зі зброєю в руках, то Тарас радить їм не підіймати цю зброю проти України, не виконувати злочинних наказів свого керівництва.

Зупиніться, опустіть стволи, зачекайте представників ЗСУ, у такому разі по вас ніхто не стрілятиме. Бог і правда з Україною, а вам потрібно зробити правильний вибір,

– підсумував артист.

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