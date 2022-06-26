Тарас Тополя зізнався, чи вбивав на війні: "Ми маємо зброю"

Музиканти гурту "Антитіла" з першого дня війни стали на захист держави у складі територіальної оборони. Артисти працюють парамедиками, однак інколи доводиться брати до рук зброю.

Знаменитості разом з іншими українцями взяли до рук зброю, щоб виганяти окупантів. Лідер гурту "Антитіла" протягом чотирьох місяців регулярно перебуває на бойових чергуваннях, однак говорити про те, чи доводилося йому вбивати росіян, не хоче.

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Тарас Тополя про перебування на передовій

Між бойовими чергуваннями артист дав нове інтерв'ю, в якому поділився відчуттями про перебування на передовій. Щодо того, чи доводилося Тарасові вбивати російських військових, він відповів загально.

Філософія гурту "Антитіла" на цій війні – ми тут працюємо як парамедики й наше головне завдання – це рятувати життя. Але відповім трошки загально, ми маємо зброю, ми можемо, вміємо нею користуватися і користуємося за потреби,

– сказав Тополя.

Музикант не приховує, що за чотири місяці війни бувало декілька випадків, коли доводилося користуватися зброєю.

Чи боїться Тополя потрапити в полон

Чимало наших військових зараз перебувають у полоні в росіян. Тарас розповів, що й з його підрозділу є чоловіки, які потрапили в полон. Він неодноразово думав про те, що й з ним може таке трапитися. Тополя не приховує, що думав, чи зможе вбити себе в такій ситуації, однак відповіді не знайшов.

Молю Бога, щоб цього не сталося ні зі мною, ні з моїми друзями, музикантами гурту "Антитіла", з тими, хто для мене важливий. Але, на жаль, у нашому підрозділі є люди, які зараз в полоні. Не вдаватимуся в деталі, мабуть, це жахливо,

– поділився артист.

Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн

21 червня Тарас відзначав день народження. На той день припало його бойове чергування. Тоді загинув його побратим. Тарасові довелося розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося на третьому пальці.