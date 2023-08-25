Тарас Тополя зізнався, скільки грошей у місяць витрачає на життя під час війни: "Я невибагливий"

З початком повномасштабного вторгнення дружина Тараса Тополі співачка Alyosha з дітьми виїхала до США. Водночас сам виконавець пішов захищати країну від ворога. Тепер він зізнався, скільки йому та родині потрібно грошей на місяць.

За кордоном дружині співака та дітям потрібно близько тисячі доларів, оскільки за житло та продукти вони не платять, бо живуть у мами виконавця. Тополя наголосив, що попри це Олена заробляє.

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Скільки грошей на місяць витрачає Тарас Тополя

Співак зізнався, що зараз витрачає доволі мало, тож навіть підрахувати складно. Однак він поділився, що за комунальні послуги без опалення має заплатити 4 тисячі гривень. За його словами, в них дуже гарний будинок з охороною, де 2 тисячі щомісяця коштує лише ОСББ.

Я невибагливий. Сьогодні я тільки заправив пів бака бензину і два рази купив каву. Як правило я їду до тата, де Оля – дружина батька прекрасно готує. Тож там мені нічого не треба купляти. 90% мого гардероба – це одяг, який мені потрібно в рамках моєї громадської діяльності або для сцени. Якби не медійність, то мені достатньо спортивних штанів, шортів і футболки. Якби не зйомки, то я, мабуть, мав би дві футболки та двоє шортів. Мені цього достатньо. Комуналка зараз без опалення чотири тисячі гривень, де ОСББ тільки дві тисячі. У нас будинок з охороною,

– зізнався артист.

"У нас ніколи не було проблем з грошима. "Антитіла" завжди добре гастролювали. Були з концертами в Америці (4 рази), співали на сцені політичних партій. Олена активно гастролювала",– додав Тарас.

До того ж виконавець зізнався, що гурт "Антитіла" зараз проводять концерти за гроші, проте понад 50 % з прибутку іде на потреби ЗСУ.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Де зараз дружина та діти співака

Після 24 лютого 2022 року Alyosha кілька тижнів провела на Заході України, втім, все ж задля безпеки дітей переїхала до США. За кордоном дружина та діти Тараса живуть з його мамою та вітчимом.

У жовтні минулого року Тополя вперше з початку великої війни зустрівся з дітьми, вони не бачилися понад півроку. Він полетів в Америку після того, як за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного гурт "Антитіла" вивели з Харківської області.