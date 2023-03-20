Мрію бути причетним до контрнаступу в Криму, – Тарас Тополя розповів, чи повернеться на фронт

Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту "Антитіла" воювали в лавах ЗСУ. Вони займалися евакуацією поранених. Через 6 місяців служби музикантів вивели у резерв, і бойових завдань вони не виконують. Тепер Тополя зізнався, чи повернеться на фронт.

В інтерв'ю співак відверто зізнався, що війна не приносила великого задоволення. Тополя не вважає себе з тих людей, які мають адреналін та рвуться в бій. Але раніше гурт "Антитіла" нагородили відзнакою.

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Чи хотів би Тополя повернутися на фронт

На його думку, є ті, кому це подобається, хоча вони собі у цьому можуть не зізнаватися.

"Ці люди народжені для війни. Ці люди у мирний час відрізняються: живуть війною, тренуються, отримують від цього задоволення. Це для них круто, я таких людей поважаю, але я не такий. Я трохи для іншого народжений", — зізнався артист.

Він каже, що відчував радість за те, що вони звільняли території, що є успіхи у ЗСУ на полі бою. "Але суму через те, що я не в цій гущі подій, у мене не було", – додав він.

Тарас хоче взяти участь у контрнаступі на Крим

Тарас зазначив, що "Антитіла" вступили до лав ЗСУ "вимушено", через почуття обов'язку. Згодом їх вивели з фронту і тепер у Тополі немає бажання воювати. Винятком є лише один напрямок для контрнаступу.

Я мрію бути причетним до контрнаступу в Криму. Хочу, щоб на березі мису Фіолент був дитячий табір або якесь місце, де дітки, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, могли б приїхати та відпочити. Ось за це я боротимусь. Якщо доведеться в цьому контексті повернутися і взяти участь у деокупації Криму, теоретично, ми можемо це зробити,

– заявив артист.

Гурт можуть повернути на передову

При цьому Тарас Тополя не виключає, що "Антитіла" можуть повернути на фронт і раніше.

"Нас вивели в резерв наказом, і таким самим наказом нас можуть повернути назад. У мене є військовий квиток, я залишаюся військовослужбовцем. Ми сухопутні війська, піхота. Стрільці", – додав він.

Дивіться інтерв'ю з Тарасом Тополею: відео

"Антитіла" брали участь у війні