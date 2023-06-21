Пішов зі сцени на фронт: як змінився Тарас Тополя за понад рік повномасштабної війни

Сьогодні, 21 червня, популярному українському виконавцю Тарасу Тополі виповнилось 36 років. Співак є одним із найпопулярніших артистів в Україні, він багато допомагає українцям та популяризує культуру, тож ми зібрали найважливіше та найцікавіше, що відбулося у житті лідера гурту "Антитіла" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З 25 лютого 2022 року Тарас разом з колегами вступив до лав тероборони. Окрім цього він продовжував записувати пісні та робити масштабні колаборації з іншими виконавцями. Про його творчість та особисте життя читайте в добірці 24 Каналу.

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Перші місяці великої війни

З перших днів повномасштабного вторгнення музиканти гурту "Антитіла" змінили свої музичні інструменти на зброю та вступили до лав територіальної оборони, щоб захищати рідні землі від російських загарбників. Тарас Тополя разом з колегами з гурту служив у 130 батальйоні тероборони Києва, який спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій. Спершу підрозділ перебував на Київщині, а згодом його перенаправили на північ Харківщини.

Зазначимо, після шести місяців активної участі музикантів у складі української армії, за наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артисти "відкомандировані в Київ із зони бойових дій на півночі Харківщини".

Дружина та діти співака

Соліст колективу Тарас Тополя очікував можливий наступ Росії, тому заздалегідь підготував до цього дружину та дітей. Спершу дружина співака Alyosha кілька тижнів провела на Заході України, втім, все ж задля безпеки дітей переїхала до США. За кордоном дружина та діти Тараса живуть з його мамою та вітчимом.

Зазначимо, поза межами України Alyosha все одно допомагає ЗСУ, виступаючи на благодійних концертах.

Дует з Едом Шираном

На початку повномасштабного вторгнення український гурт записав неочікувану колаборацію з відомим англійським співаком Едом Шираном. За словами Тараса Тополі, відео записували у Харкові, в полі, між позиціями рот. Трек 2step завірусився в мережі й станом на червень 2023 кліп переглянули понад 17 мільйонів разів.

"Антитіла" та Ед Ширан – 2step: дивіться відео онлайн

Англомовна версія пісні Hello

Спеціально для ВВC гурт англійською мовою випустив свій трек Hello, який став саундтреком до документального фільму міжнародної служби BBC про "Антитіла" та війну в Україні "Frontman – Frontline".

"Антитіла" – Hello (англійською): дивіться відео онлайн

Благодійний фонд "Антитіла"

Гурт та братерство 130 батальйону створили однойменний благодійний фонд, який допомагає та підтримує дітей загиблих героїв. Відомо, що робитимуть це до їхнього повноліття і далі, за потреби.

Підтримати діяльність фонду можна за посиланням

Зазначимо, гурт допомагає українським військовим ще з 2014 року. Волонтерська команда "Антитіл" завдяки сотням небайдужих людей з 2014 року зібрала, закупила, доставила та передала на фронт засобів військового і гуманітарного характеру на суму понад 30 мільйонів гривень. До того ж український колектив реалізував масштабний проєкт Ukraine Exist у штаб-квартирі ООН.

Колаборація з Олександром Пономарьовим, Юрієм Горбуновим та Дзідзьо

Напередодні Дня Незалежності України Тарас Тополя разом з артистами випустили спільний трек "На землі, в повітрі і на морі", де розповіли про ранок 24 лютого, коли російські загарбники розпочали повномасштабне вторгнення. У створенні треку взяли участь Оркестр та Хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.

Тополя, Пономарьов, Горбунов і Дзідзьо – "На землі, в повітрі і на морі": дивіться відео онлайн

Дубляж мультфільму "Мій домашній крокодил"

Тарас Тополя вперше взяв участь в озвучуванні мультфільму. Голосом співака звучить крокодил, на ім'я Ліл, який мешкає в Нью-Йорку, обожнює співати й намагається жити серед людей.

"Мій домашній крокодил": дивіться трейлер онлайн

"Фортеця Бахмут"

Першою повноцінною музичною композицією, яку гурт "Антитіла" презентував після початку великої війни, був трек "Фортеця Бахмут". Його музиканти присвятили всім військовим, які борються з ворогом у місті Бахмут. Ця пісня передає емоції та почуття, які учасники колективу пережили за рік повномасштабного вторгнення. Окрім цього, "Фортеця Бахмут" за задумом артистів має дати ще більше наснаги українським захисникам.

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

Автор Софія Хомишин