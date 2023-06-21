С 25 февраля 2022 года Тарас вместе с коллегами вступил в ряды терробороны. Кроме этого, он продолжал записывать песни и делать масштабные коллаборации с другими исполнителями. О его творчестве и личной жизни читайте в подборке 24 Канала.

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Первые месяцы Великой войны

С первых дней полномасштабного вторжения музыканты группы "Антитела" сменили свои музыкальные инструменты на оружие и вступили в ряды территориальной обороны, чтобы защищать родные земли от российских захватчиков. Тарас Тополя вместе с коллегами из группы служил в 130-м батальоне терробороны Киева, который специализируется на оказании медицинской помощи пострадавшим в зоне боевых действий. Сначала подразделение находилось в Киевской области, а впоследствии его перенаправили на север Харьковщины.

Отметим, что после шести месяцев активного участия музыкантов в составе украинской армии, по приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, артисты "откомандированы в Киев из зоны боевых действий на севере Харьковщины".

Жена и дети певца

Солист коллектива Тарас Тополя ожидал возможное наступление России, поэтому заранее подготовил к этому жену и детей. Сначала жена певца Alyosha несколько недель провела на Западе Украины, однако, ради безопасности детей переехала в США. За границей жена и дети Тараса живут с его мамой и отчимом.

Отметим, за пределами Украины Alyosha все равно помогает ВСУ, выступая на благотворительных концертах.

Дуэт с Эдом Шираном

В начале полномасштабного вторжения украинская группа записала неожиданную коллаборацию с известным английским певцом Эдом Шираном. По словам Тараса Тополи, видео записывали в Харькове, в поле, между позициями рот. Трек 2step завирусился в сети и на июнь 2023 года клип просмотрели более 17 миллионов раз.

"Антитела" и Эд Ширан – 2step: смотрите видео онлайн

Англоязычная версия песни Hello

Специально для ВВС группа на английском языке выпустила свой трек Hello, который стал саундтреком к документальному фильму международной службы BBC об "Антителах" и войне в Украине "Frontman – Frontline".

"Антитела" – Hello (на английском): смотрите видео онлайн

Благотворительный фонд "Антитела"

Группа и братство 130 батальйона создали одноименный благотворительный фонд, помогающий и поддерживающий детей погибших героев. Известно, что будут делать это до их совершеннолетия и дальше при необходимости.

Поддержать деятельность фонда можно по ссылке.

Отметим, что группа помогает украинским военным еще с 2014 года. Волонтерская команда "Антител" благодаря сотням неравнодушных людей с 2014 года собрала, закупила, доставила и передала на фронт средства военного и гуманитарного характера на сумму более 30 миллионов гривен. К тому же, украинский коллектив реализовал масштабный проект Ukraine Exist в штаб-квартире ООН.

Коллаборация с Александром Пономаревым, Юрием Горбуновым и Дзидзё

В канун Дня Независимости Украины Тарас Тополя вместе с артистами выпустили совместный трек "На земле, в воздухе и на море", где они рассказали об утре 24 февраля, когда российские захватчики начали полномасштабное вторжение. В создании трека приняли участие Оркестр и Хор Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Тополя, Пономарев, Горбунов и Дзидзё – "На земле, в воздухе и на море": смотрите видео онлайн

Дубляж мультфильма "Мой домашний крокодил"

Тарас Тополя впервые принял участие в озвучивании мультфильма. Голосом певца звучит крокодил, по имени Лил, которий проживает в Нью-Йорке, обожает петь и пытается жить среди людей.

"Мой домашний крокодил": смотрите трейлер онлайн

"Крепость Бахмут"

Первой полноценной музыкальной композицией, которую группа "Антитела" представила после начала великой войны, был трек "Крепость Бахмут". Его музыканты посвятили всем военным, сражающимся с врагом в городе Бахмут. Эта песня передает эмоции и чувства, которые участники коллектива испытали за год полномасштабного вторжения. Кроме этого, "Крепость Бахмут" по замыслу артистов должна дать еще больше сил украинским защитникам.

"Антитела" – "Крепость Бахмут": смотрите видео онлайн

Автор София Хомышин