"Червоніє скажена пика": Тарас Тополя прокоментував псевдореферендум і конвульсії путіна

Український співак Тарас Тополя, який місяць тому відійшов з бойових позицій на Харківщині, висловився про проведення фіктивного референдуму в окупації. Він каже, що це було очікувано, адже путін втрачає контроль та армію.

Цей вчинок Тополя назвав "конвульсіями режиму", адже 30 вересня путін оголосить про приєднання окупованих територій України до росії.

До слова Кремль планує приєднати до росії окуповані українські території: яка справжня мета путіна

Завтра путін оголосить приєднання Церери до Плутона, добровільне входження комети Андромеди до п‘ятого виміру Всесвіту по результатами галактичного референдуму, а можливо оголосить приєднання роіссі до кобзона, чи українських земель до роіссі… Що б він там не видав – взагалі "по цимбалам, по-барабану", абсолютно байдуже. Чим сильніше зашморг стискається, тим більше червоніє скажена пика,

– зазначив артист.

"І робить все більше дурниць та помилок (путін, – 24 канал). Це очікувано. Тож ""keep calm & ebshim!" – додав виконавець.

Коли кремль "приєднає" загарбані території

Речник путіна дмітрій пєсков заявив, що у кремлі готують підписання "договору про входження нових територій" – тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, кремлівський диктатор готує нову промову, з якою може виступити 30 вересня.

За даними російських ЗМІ, депутати держдуми отримали запрошення в кремль на 30 вересня на 15:00. Ймовірно, саме тоді путін хоче підписати договір про "входження" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у склад росії.

З цього приводу Володимир Зеленський 30 вересня скликає термінове засідання РНБО.

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