Перегинають палку, – Тарас Тополя зізнався, що дратує військових з мирного життя

З першого дня війни гурт "Антитіла" несе службу на рівні з військовими. Його лідер Тарас Тополя зізнався, що на "передку" спокійно реагують на мирне життя в тилу, але бувають "перебори", які відверто дратують захисників.

35-річний Тарас Тополя, який і сам прийшов у військову справу з музичної індустрії, переконаний, що не кожен може взяти до рук зброю і піти на фронт. Є люди, яким не дозволяють релігійні переконання, а є ті, яким банально страшно, але вони не соромляться в цьому зізнаватися й знаходять себе в тилу.

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Що з мирного життя дратує військових на "передку"

Тарас Тополя запевняє, що військові не зляться на цивільних, що ті живуть мирним життям, а вони воюють. Тож і цивільні не повинні картати себе за буденні радощі.

"Люди мають жити, про щось мріяти, посміхатися, жартувати, займатися коханням врешті решт, відпочивати. Все це має бути, тому що заради чого ми тоді боремося тут? Ми ж не боремося заради туги, смутку, розпачу і тотального плачу. Ні, майбутнє держави має бути світлим, успішним, усміхненим", – запевняє музикант.

Однак додає, що часом у тилу, у містах, де війна відчувається не так гостро, українці дозволяють собі зайвого.

Звичайно, є перебори. Перегинають палку, коли якісь відверті хамські вечірки влаштовують, гульки, якісь речі, які контрастують з тим, що в країні війна. На це люди реагуватимуть негативно,

– наголосив Тарас Тополя.

Тарас Тополя про розваги на війні

"На війні так само і жартуємо, і сміємося, і робимо якісь дурниці. Тут такі ж звичайні люди. Тут немає небожителів. Усі однакові: хтось у тилу, хтось на передку. Просто хтось узяв на себе таку функцію, а хтось іншу", – пояснив лідер "Антитіл".

Цікаво, що тиждень тому Тарас Тополя разом з побратимами проходив "морально-психологічну реабілітацію" на риболовлі.

Тарас Тополя з побратимами на риболовлі / Фото з інстаграму гурту "Антитіла"

Тарас Тополя розповів про випадки, коли чоловіки не ухилялися від служби, а чесно зізнавалися у своєму страху: "Хлопці казали: "Я не зможу стріляти, мені страшно. Я боюся, і в цьому страху принесу вам тільки шкоду. Давайте може краще я буду робити якусь іншу роботу на перемогу, заради України". Я погоджуюся з такою позицією".