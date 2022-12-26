Тарас Тополя привітав доньку Наталки Карпи з днем народження: чи був на святі чоловік співачки

26 грудня доньці Наталки Карпи виповнилося 3 роки. Тарас Тополя є хрещеним батьком дівчинки, тому приїхав привітати її. Також на святі був чоловік Карпи – Євген Терехов.

Ще до повномасштабного вторгнення Наталка Карпа з донькою Златою виїхала у Львівську область, де живуть її рідні. Саме туди приїхали Євген Терехов і Тарас Тополя, щоб привітати дівчинку з днем народження. Зворушливими кадрами співачка поділилася в інстаграм-сторіс.

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Тарас Тополя привітав доньку Наталки Карпи

25 грудня Тарас Тополя та гурт "Антитіла" мали великий сольний концерт у Львові. Після цього артист залишився в місті, щоб привітати з днем народження похресницю. Тополя подарував Златі набір дитячої косметики, прикрас і навіть сам нафарбував їй губи.

Тепла зустріч відбулася у затишному львівському закладі. Привітати донечку приїхав також її батько Євген Терехов. Зараз їм рідко вдається бачитися, оскільки чоловік також воює, всі думки зайняті лише війною.



Доньці Наталки Карпи виповнилося 3 роки / Скриншот інстаграм-сторіс співачки



Доньці Наталки Карпи виповнилося 3 роки / Скриншот інстаграм-сторіс співачки