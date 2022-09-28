Тарас Тополя повідомив про загибель побратимів: "Пройшли крізь запеклі бої"

Гурт "Антитіла" відвели з фронту наприкінці серпня, однак музиканти постійно на зв'язку з побратимами, які все ще захищають нашу країну. Тарас Тополя повідомив сумну звістку про смерть бійців 130 батальйону територіальної оборони.

"Антитіла" зараз не на фронті, але готові в будь-який момент повернутися до виконання бойових завдань. Поки що вони повернулися до творчості та допомагають побратимам, які продовжують нести службу.

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Тарас Тополя повідомив про загибель побратимів

Лідер гурту Тарас Тополя повідомив сумну звістку. 26 вересня під час звільнення Харківщини загинули його побратими зі 130 батальйону територіальної оборони – протитанкісти:

підполковник Ігор Безоглюк "Базель";

солдат Роман Хмель "Майстер";

солдат Андрій Захарчук "Захар".

Кращі, відважні Герої, що мали добре сталеве серце, пройшли крізь горнило війни, запеклі бої, але після звільнення Харківщини натрапили на ворожу міну. Так буває, на жаль,

– з сумом написав Тарас.

Кожна втрата є дуже важкою та болючою для України. Щодня цвіт нашої нації віддає життя за країну та її народ.

"Пам'ятаємо, шануємо та помстимося!", – наголосив Тарас.

У коментарях прихильники Тараса висловлюють щирі співчуття та шану захисникам.