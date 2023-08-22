"Так гарно": Тополя, Пономарьов, Дзідзьо та ALEKSEEV зачарували мережу чуттєвою піснею "Миліша"
Джерело:Олександр Пономарьов
Українські артисти потішили шанувальників неймовірним романсом. Тарас Тополя, Олександр Пономарьов, Михайло Хома та ALEKSEEV разом заспівали чуттєву пісню "Миліша". Фани просто в захваті від треку.
Слова та музику створив Олександр Пономарьов. Виявляється, ця пісня була написана ще до повномасштабного вторгнення.
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Тополя, Пономарьов, Дзідзьо та ALEKSEEV заспівали разом
До виконання романсу долучилися відомі артисти, серед яких Тарас Тополя з гурту "Антитіла", Михайло Хома (Дзідзьо) та Микита Алексєєв (ALEKSEEV). У композиції звучать дуже романтичні слова: "На світі так багато красивих дівчат, але мені миліша моя".
Цікаво, що Олександр Пономарьов планував випустити пісню "Миліша" 1 березня 2022 року, проте повномасштабна війна змінила всі плани. Артист вагався, чи варто випускати цей романс зараз, тому порадився з військовим, той його підтримав.
Я показав нову пісню, розповів історію про те, що планував премʼєру цієї пісні на 1 березня минулого року , але… Він дуже цікаво відповів – терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно – щоб було більше весіль,
– пригадав Пономарьов.
Співаки навіть зняли відео до пісні "Миліша". У кадрі артисти постали в костюмах посеред кімнати та чуттєво заспівали про своїх коханих.
Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя, ALEKSEEV – "Миліша": дивіться відео онлайн
Реакція мережі на романс
Шанувальники були в захваті від голосів артистів. Їм дуже сподобався цей романс. У коментарях вони написали свої враження:
- "Яка краса. Які прекрасні голоси. Слава Україні!"
- "Дякую за чудову пісню, такі приємні емоції викликає".
- "Чудова пісня, так легка, мелодійна. Від душі і для душі!"
- "Супер! З коханням в серцях до перемоги".
- "Браво! Пісня чудова, надихає на нові звершення. Велика вам подяка".
- "Як гарно! Тарас якось по-новому заспівав, дуже сподобалось!"
- "Красива пісня. Мурашки по шкірі!"
- "Дуже красивий кліп і яскраво передані почуття! Пісня, що залишиться в серці і на вустах!"