24 Канал підготував добірку нових хітів, які ви точно захочете додати у свій плейлист. Насолоджуйтеся прослуховуванням разом із нами.

Не пропустіть З любов'ю в день народження: Руслана, Галич, Тополя та інші друзі з теплотою згадують Кузьму

T.HUTSULS

Пісня "Соломія" натхненна моїм рідним краєм – містом Коломия, – розповідає генеральний продюсер T.HUTSULS, автор пісні "Соломія" Михайло Балух. – У кожному слові, у кожному звуці відчувається унікальна атмосфера цього затишного містечка, яке має свою неповторну енергетику. "Соломія", у якій звучать гуцульські народні інструменти, задумувалася як такий собі неофіційний гімн Коломиї. Сподіваємося, ця пісня прикличе у місто ще більше туристів і залюбить їх в нього. Бо хто раз побуває у Коломиї – того тягне сюди знову і знову. А ми крок за кроком втілюємо у життя наше бажання познайомити весь світ із культурою Гуцульщини.

T.HUTSULS – "Соломія": дивіться відео онлайн

MAYOROVA

У пісні "Відчула" артистка закликала дівчат усвідомити свою жіночу силу та відчути впевненість у собі. Цей трек став третім в музичному доробку співачки, який є своєрідним продовженням синглів "Незамінних" та "Підпал". Не зважаючи на те, що у своїх піснях MAYOROVA розкриває емоційний стан від завершення чергових невдалих стосунків, з легкістю можна розгледіти, як від "Незамінних" до "Підпалу", та від "Підпалу" до "Відчула" її героїня стає сильнішою та врешті решт знаходить своє особисте "я". Тема жіночої сили – є головною темою, яка об'єднує всі пісні артистки.

MAYOROVA – "Відчула": дивіться відео онлайн

Тоня "Так звучить мій спокій" – це діалог зі слухачем, де вона спочатку розповідає про занурення у відчуття спокою, а потім запрошує аудиторію відчути його разом з нею у танці. Трек супроводжується Lyric Video, в якому Тоня задокументувала на камеру себе у стані спокою. Тоня – "Так звучить мій спокій": дивіться відео онлайн Grandma's Smuzi Кавер-бенд Grandma's Smuzi презентував україномовну адаптацію відомого треку Linkin Park – Crawling! Grandma's Smuzi – Crawling: дивіться відео онлайн BRYANGIN "Фурія" – це легка вайбова літня композиція про стосунки між чоловіком та жінкою. Вона присвячена тій, чия "талія з розуму зводить, характер важкий, пацани не вивозять". Однак вона – його фурія і він від неї в захваті. BRYANGIN – "Фурія": дивіться відео онлайн

YAKTAK

"Уночі" – це чуттєва й особиста пісня, яка розповідає про глибокі романтичні почуття автора, а також про те, як музика та гітара стають засобом для вираження того, що інколи неможливо передати словами.

YAKTAK – "Уночі": дивіться відео онлайн

Golubenko

Від перших акордів трек огортає слухачів атмосферою гармонії та спокою. Текст пісні розповідає історію про незвичайну зустріч, що принесла не лише тепло в серце героя, але й покликана нагадати про важливість спогадів та їх позитивний вплив на наше життя.

Golubenko – "Тепло": дивіться відео онлайн

OMUT

"Моя нова пісня присвячена дуже близькій та рідній для мене людині. Жінці, яка змінила моє життя, з якою я відчув, що таке справжнє кохання. Вона була тією людиною, яка надихала, надихає і буде робити це завжди. Це єдина жінка, яка змогла побачити та відчути мій внутрішній світ, за що я безмежно вдячний", – розповідає OMUT.

OMUT – "Сумуватиму": дивіться відео онлайн

КИЛИММЕН

"Моя нова пісня – це свого роду маніфест, і водночас відверте непорозуміння чому трагічні події торкнулися нашої домівки. Я хотів передати емоції кожного українця, сподіваюсь, що мені це вдалося", – коментує КИЛИММЕН свій новий трек.

КИЛИММЕН – "Не ламай мій дім": дивіться відео онлайн

Макс Барських та DOROFEEVA

Без понтів, але з великим бажанням об'єднуватись задля спільного результату – про це нові "Ритми" виконавців, а ще про флешбеки з минулого, про друзів, про смуток, біль, сльози та лють, що перетворюються у відчайдушній танок, про те, що втрачено, але не забуте.

Макс Барських та DOROFEEVA – "Ритми": дивіться відео онлайн