У шоу "Рандеву з Яніною Соколовою" лідер гурту "Антитіла" розповів, що інколи йому доводиться брехати, аби поранений боєць прожив ще пів години, поки його не приймуть в реанімаційному відділенні. Зазначимо, що чоловік служить парамедиком у 130 батальйоні ТРО на Харківщині.

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"Коли військовослужбовець обеззброєний і він поруч з тобою, ти йому надав уже першу медичну допомогу або поправив те, що зробили його побратими безпосередньо під час поранення, то твоє головне завдання – дати йому впевненість, що він буде жити. І як би не було, що б ти всередині не відчував, ти мусиш йому казати: "Бл*ть, тримайся, на**й, все буде добре! Вже летимо, лишилося три хвилинки". А ти знаєш, що ще їхати хвилин сім. "Ось уже зараз поворот, бл*ть! Зараз тобі вже все вколють, зараз буде все окей", – розповів Тополя.



Бойовий медик Тарас Тополя на фронті / Фото з інстаграму співака

Він каже, що це допомагає і люди тримаються. Тарас наголошує, що від бойового медика найперше треба зробити так, щоб зупинити кровотечу, а потім стабілізувати його психологічно. Зокрема він з власного досвіду розповів, що від пораненого бійця важливо забрати зброю при евакуації, адже від у стані агонії чи афекту він може своїх сплутати з ворогами і розпочати стрільбу.

На запитання Яніни Соколової, що відчуває Тарас у моменти евакуації, то каже чимало емоцій: розпач, страх, ненависть, але старається ніколи цього не показувати назовні, щоб вселяти у поранених впевненість. Чоловік також поділився, що його підрозділ у складі ТРО одним з перших відправився на східний фронт після деокупації Києва, і в перші тижні вони перебували на самому "нулі" – за 200 метрів від росіян.

Тарас Тополя дав інтерв'ю Яніні Соколовій: відео онлайн