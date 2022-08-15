В шоу "Рандеву с Яниной Соколовой" лидер группы "Антитела" рассказал, что иногда ему приходится врать, чтобы раненый боец прожил еще пол часа, пока его не примут в реанимационном отделении. Отметим, что мужчина служит парамедиком в 130-м батальоне ТРО на Харьковщине.

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"Когда военнослужащий обезоружен и он рядом с тобой, ты ему оказал уже первую медицинскую помощь или поправил то, что сделали его собратьями непосредственно во время ранения, то твоя главная задача – дать ему уверенность, что он будет жить. И как бы ни было, что бы ты внутри не чувствовал, ты должен ему говорить: "Бл*ть, держись, на**й, все будет хорошо!" Уже летим, осталось три минутки". А ты знаешь, что еще ехать минут семь. "Вот уже сейчас поворот, бл*ть! Сейчас тебе уже все уколют, сейчас будет все окей", – рассказал Тополь.



Боевой медик Тарас Тополь на фронте / Фото с инстаграмма певца

Он говорит, что это помогает, и люди держатся. Тарас отмечает, что от боевого медика прежде всего нужно сделать так, чтобы остановить кровотечение, а затем стабилизировать его психологически. В частности, он по собственному опыту рассказал, что от раненого бойца важно забрать оружие при эвакуации, ведь в состоянии агонии или аффекта он может своих спутать с врагами и начать стрельбу.

На вопрос Янины Соколовой, испытывающей Тарас в моменты эвакуации, говорит немало эмоций: отчаяние, страх, ненависть, но старается никогда этого не показывать наружу, чтобы внушать в раненых уверенность. Мужчина также поделился, что его подразделение в составе ТРО одним из первых отправилось на восточный фронт после деоккупации Киева, и в первые недели они находились на самом "нуле" – в 200 метрах от россиян.

Тарас Тополя дал интервью Янине Соколовой: видео онлайн