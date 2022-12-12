Тарас Тополя закликає українців готуватись до розвалу Росії

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який 6 місяців провів у зоні бойових дій, поділився своїми думками щодо прогнозів Кирила Буданова про закінчення війни. Артист закликав українців готуватися до зміни політичного режиму в Росії.

Про розвал Росії Тополя заговорив в інтерв'ю 24 каналу. Також він звернувся до українців на тлі масованих ракетних атак.

Не пропустіть Хочеться дати людям трошки світла, – Тарас Тополя про концерт "Антитіл" у Львові 25 грудня

Тарас Тополя про розвал Росії та ракетні атаки

На початку листопада Кирило Буданов сказав, що настає вирішальний період війни. Тарас Тополя прокоментував такий прогноз і закликав українців готуватися до розвалу країни-агресорки.

Українцям потрібно готуватися до розвалу Росії, до утворення нових політико-територіальних одиниць на її території. Українцям потрібно готуватися до світанку поневолених народів, які були взяті під ярмо Радянським Союзом і, нарешті, завдяки нашому спротиву, отримали шанс стати незалежними й почати свій вільний самостійний шлях. Українцям потрібно готуватися до репарацій, до зміни політичного режиму в Росії,

– сказав Тарас в інтерв'ю.

Захисник додав, що українцям також треба розв'язувати свої внутрішні проблеми, бо після війни багато змінених війною людей повернуться в мирне життя і їм потрібно буде допомогти знайти себе у цьому мирному житті.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн

З настанням холодів окупанти все частіше вдаються до масованих ракетних атак. Обстріли та їхні результати негативно впливають на емоційний стан українців. Тополя закликає земляків не падати духом, ми все зможемо пережити. Артист порадив запастися дровами, мангалом, місткостями з технічною та питною водою, павербанками, генераторами, бензином.

І, проходячи цей важкий шлях без світла, тепла, води, згадуйте, як зараз хлопцям на передовій, в яких цього не було у достатку, а зараз тим більше. Вони у морозі, болоті роблять свою справу і захищають нас. А ми разом, у єдності, пройдемо ці випробування, вийдемо з них сильнішими,

– закликав Тарас.

"А Росія обов'язково загине. Вона буде знищена нашою єдністю, нашим спротивом. Тримаймося купи. А якщо є можливість, слухайте хорошу музику, вона допомагає, робить легше. Слава Україні!", – підсумував лідер "Антитіл".