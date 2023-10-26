Коштує близько 15 тисяч доларів: блогерку Таню Пренткович розкритикували через нову сумку

Таня Пренткович їздила у тріп до Європи з подругами. Там вона здійснила свою мрію й тепер зі сльозами на очах показала її підписниками.

З'ясувалося, що блогерка придбала вінтажну сумку Hermes Kelly 32. Її вартість становить понад 100 тисяч гривень. Тож чимало людей розкритикували Тетяну через таку дорогу покупку, коли в країні йде війна.

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Тетяна Пренткович здійснила свою мрію

Блогерка поширила відео, де показала нову покупку. Вона придбала вінтажну сумку Hermes Kelly 32 в шоколадному відтінку.

Як виявилося, Таня не планувала її купувати, але побачивши річ, про яку вона довго мріяла, блогерка прийняла рішення потішити себе.

Примітно, блогерка зауважила, що сумка коштувала понад 100 тисяч гривень. Водночас в інтернеті вартість Hermes Kelly 32 становить приблизно 15 тисяч доларів.

Реакція мережі

У коментарях під відео багато людей обурилися, оскільки вважають, що хизуватися настільки дорогими покупками у час війни неправильно.

Абсолютно не маю нічого проти дорогих покупок, але не можу бачити як хтось плаче через сумочку, поки в нас люди щодня вмирають. Просто не розумію

Такий сюр, пробачте

Мрії на часі, демонструвати подібне – не думаю.

Мені одному ці сльози такі награні?

А моя найбільша мрія, щоб мій чоловік повернувся з війни та був поруч зі мною і сином. Я більше нічого не хочу

Боже, яка щемлива історія. Плакали разом усією маршруткою.

Ну я розумію напад хейту. Це можна виставити в колі подружок, які заможні, але на загал…ну це якось смішно. Ви ж самі напросилися на хейт

Блогер, який не несе ніякої цінності. Краще б поділилась, як ти задонатила на ЗСУ.

Водночас були й ті, хто щиро порадів за Таню й підтримали її.

Вітаю тебе зі здійсненням мрії

Головне, що ви щасливі, а світ хай почекає

Як багато ображених жінок в коментарях… Радію, що ваша мрія здійснилась. Життя варте, щоб жити так, як вам хочеться

Ой, клас. Вітаю вас

Як це класно здійснювати мрії

Вітаю

Після хвилі хейту блогерка наголосила, що "відео не про сумку, а про те, що треба дозволяти собі жити незважаючи ні на що".

Я маю право мріяти, здійснювати мрії, жити й це транслювати! А ви не маєте права рахувати мої гроші,

– написала Пренткович.