Выяснилось, что блоггер приобрела винтажную сумку Hermes Kelly 32. Ее стоимость составляет более 100 тысяч гривен. Поэтому многие раскритиковали Татьяну из-за такой дорогой покупки, когда в стране идет война.

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Татьяна Пренткович осуществила свою мечту

Блогерша распространила видео, где показала новую покупку. Она приобрела винтажную сумку Hermes Kelly 32 в шоколадном оттенке.

Как оказалось, Таня не планировала ее покупать, но увидев вещь, о которой она долго мечтала, блоггер приняла решение порадовать себя.

Примечательно, что в интернете стоимость Hermes Kelly 32 составляет примерно 15 тысяч долларов.

Реакция сети

В комментариях под видео многие возмутились, поскольку считают, что кичиться столь дорогими покупками во время войны неправильно.

Совершенно не имею ничего против дорогих покупок, но не могу видеть, как кто-то плачет через сумочку, пока у нас люди каждый день умирают. Просто не понимаю

Такой сюр, извините

Мечты актуальны, демонстрировать подобное – не думаю.

А моя большая мечта, чтобы мой муж вернулся с войны и был рядом со мной и сыном. Я больше ничего не хочу

Боже, какая щемящая история. Плакали всей маршруткой

Ну я понимаю приступ хейта. Это можно выставить в кругу подружек, которые зажиточные, но показывать всем это как-то смешно. Вы же сами напросились на хейт

Блогер, который не несет никакой ценности. Лучше поделилась бы, как ты задонатила на ВСУ.

В то же время, были и те, кто искренне порадовался за Таню и поддержал ее.

Поздравляю тебя с исполнением мечты

Главное, что вы счастливы, а мир пусть подождет

Как много обиженных женщин в комментариях… Радуюсь, что ваша мечта сбылась. Жизнь стоит, чтобы жить так, как вам хочется

Ой, класс. Поздравляю вас

Как это классно осуществлять мечты

Поздравляю

После волны хейта блоггер подчеркнула, что "видео не о сумке, а о том, что надо позволять себе жить несмотря ни на что".

У меня есть право мечтать, исполнять мечты, жить и это транслировать! А вы не имеете права считать мои деньги,

– написала Пренткович.