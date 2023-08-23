Таня Парфільєва вперше стала мамою: ніжне фото та стать малюка
Джерело:Таня Парфільєва
Вчора, 22 серпня, популярна українська блогерка Таня Парфільєва потішила шанувальників новиною про народження дитини. Вона розповіла, як проходили пологи та показала перше фото з первістком.
Як виявилось, Таня стала мамою сина. Окрім статі, блогерка також вирішила розсекретити ім'я дитини. Його молоді батьки назвали Олександром.
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Таня Парфільєва народила сина
Блогерка зауважила, що первісток народився з вагою 4690 кг та 59 см.
Наш Олександр. 22.08.23,
– зазначила під публікацією зіркова матуся.
Як проходили пологи
О 4 ранку 22 серпня Таня з чоловіком виїхали в лікарню. Спершу все було спокійно, втім з часом потуги ставали все частішими, тому блогерці було важче. Втім, її чоловік Іван весь час був з нею, підтримував та допомагав. Попри те, що за словами Парфільєвої, він не менше хвилювався, ніж вона, чоловік все одно був поруч.
Таня поділилася, що вже о 17:39 вона тримала сина на руках. Однак також додала, що їй перед цим вкололи анестезію.
Таня Парфільєва розповіла про народження дитини / Скриншоти з інстаграм-сторіс:
Реакція мережі
Молоді батьки отримали безліч привітань під фото. Зокрема, від українських зірок:
- Даша Квіткова: "Ура. Нарешті дочекались. Вітаю, сім'я. Міцного здоров'я Олександру. Обіймаю вас";
- Леся Нікітюк: "Вітаю! З Днем народження, малий";
- Нікіта Добринін: "Космос! Вітаю";
- Даша Астаф'єва: "Яке диво! Це ж треба, ще й в такий день. Найкращі вітання вам та козаку";
- Таня Пренткович: "4690 кг. Я в шоці. Ти ж така маленька. Ти мій герой!";
- Ірина Монатік: "Вітаю з надзвичайним щастям";
- Саша Бо: "Ура. Вітаємо";
- Анастасія Талпа: "Вітаю";
- Христина Горняк: "Вітаю";
- Оля Цибульська: "Вітаю".