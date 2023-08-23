Таня Парфільєва вперше стала мамою: ніжне фото та стать малюка

Вчора, 22 серпня, популярна українська блогерка Таня Парфільєва потішила шанувальників новиною про народження дитини. Вона розповіла, як проходили пологи та показала перше фото з первістком.

Як виявилось, Таня стала мамою сина. Окрім статі, блогерка також вирішила розсекретити ім'я дитини. Його молоді батьки назвали Олександром.

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Таня Парфільєва народила сина

Блогерка зауважила, що первісток народився з вагою 4690 кг та 59 см.

Наш Олександр. 22.08.23,

– зазначила під публікацією зіркова матуся.

Як проходили пологи

О 4 ранку 22 серпня Таня з чоловіком виїхали в лікарню. Спершу все було спокійно, втім з часом потуги ставали все частішими, тому блогерці було важче. Втім, її чоловік Іван весь час був з нею, підтримував та допомагав. Попри те, що за словами Парфільєвої, він не менше хвилювався, ніж вона, чоловік все одно був поруч.

Таня поділилася, що вже о 17:39 вона тримала сина на руках. Однак також додала, що їй перед цим вкололи анестезію.

Таня Парфільєва розповіла про народження дитини / Скриншоти з інстаграм-сторіс:

Реакція мережі

Молоді батьки отримали безліч привітань під фото. Зокрема, від українських зірок:

Даша Квіткова : "Ура. Нарешті дочекались. Вітаю, сім'я. Міцного здоров'я Олександру. Обіймаю вас";

: "Ура. Нарешті дочекались. Вітаю, сім'я. Міцного здоров'я Олександру. Обіймаю вас"; Леся Нікітюк: "Вітаю! З Днем народження, малий";

"Вітаю! З Днем народження, малий"; Нікіта Добринін : "Космос! Вітаю";

: "Космос! Вітаю"; Даша Астаф'єва : "Яке диво! Це ж треба, ще й в такий день. Найкращі вітання вам та козаку";

: "Яке диво! Це ж треба, ще й в такий день. Найкращі вітання вам та козаку"; Таня Пренткович : "4690 кг. Я в шоці. Ти ж така маленька. Ти мій герой!";

: "4690 кг. Я в шоці. Ти ж така маленька. Ти мій герой!"; Ірина Монатік : "Вітаю з надзвичайним щастям";

: "Вітаю з надзвичайним щастям"; Саша Бо: "Ура. Вітаємо";

"Ура. Вітаємо"; Анастасія Талпа : "Вітаю";

: "Вітаю"; Христина Горняк : "Вітаю";

: "Вітаю"; Оля Цибульська: "Вітаю".