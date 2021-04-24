Це було рішення обох, – Таня з "Холостяка-11" прокоментувала виліт з шоу

У п'ятницю відбувся 8 випуск проєкту "Холостяк-11". Шоу покинула дизайнерка Таня через відсутність романтичних почуттів. Дівчина вже прокоментувала виліт та заявила, що рішення було прийнято як нею, так і Михайлом.

8 випуск шоу "Холостяк" запам'ятався глядачам пристрасними поцілунками й драматичними розмовами між дівчатами. Побачення Михайла Заливаки з Танею було вдалим – однак чоловік усвідомив, що не відчуває до дівчини нічого, окрім дружніх почуттів.

Варто знати Холостяк 11 сезон 8 випуск: хто з учасниць вибув з проєкту

Таня відреагувала на виліт з шоу

Дизайнерка зауважила, що дівчата не розуміли, як вона дійшла до 8 випуску шоу: "Якось проскакала до восьмого тижня, незрозуміло як" – зі слів дівчат".

Таня додала, що усі практично щодня приймають певні рішення. На її думку, неправильно вважати, що завжди, в будь-яких життєвих ситуаціях, все вирішує тільки чоловік, адже насправді це роблять обидвоє.

Коли я йшла на проєкт, я розуміла, що вибирати буде не тільки "холостяк", але і я. Ми удвох придивлялися один до одного, це можна простежити через всі 8 випусків. У нас було мало, але достатньо спілкування,

– висловилась Таня.

Учасниця "Холостяка" наголосила, що за всі ці випуски обом стало зрозуміло, що вони можуть бути чудовими друзями. Але ніяк у Тані та Михайла не виникли б романтичні почуття.

Шкода, що практично всі мої слова про моє дружнє ставлення до Міші ви не почули. Вам могло здатися, що я була засмучена, але це не так. Тому що це було рішення обох – дружба,

– підкреслила дівчина.

"На жаль, згідно з форматом проєкту, у вас немає можливості бачити все. Спасибі, що хоч жарти залишили. Всі ми знаємо, навіщо йшли на проєкт", – підсумувала дизайнерка.