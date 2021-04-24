8 выпуск шоу "Холостяк" запомнился зрителям страстными поцелуями и драматическими разговорами между девушками. Свидание Михаила Заливако с Таней было удачным – однако мужчина осознал, что не испытывает к девушке ничего, кроме дружеских чувств.

Стоит знать Холостяк 11 сезон 8 выпуск: кто из участниц выбыл из проекта

Таня отреагировала на вылет из шоу

Дизайнер заметила, что девушки не понимали, как она дошла до 8 выпуска шоу: "Как-то проскакала до восьмой недели, непонятно как" – со слов девушек".

Таня добавила, что все практически ежедневно принимают определенные решения. По ее мнению, неправильно считать, что всегда, в любых жизненных ситуациях, все решает только мужчина, потому что на самом деле это делают оба.

Когда я шла на проект, я понимала, что выбирать будет не только "холостяк", но и я. Мы вдвоем присматривались друг к другу, это можно проследить через все 8 выпусков. У нас было мало, но достаточно общения,

– высказалась Таня.

Участница "Холостяка" подчеркнула, что за все эти выпуски обоим стало понятно, что они могут быть замечательными друзьями. Но никак у Тани и Михаила не возникли бы романтические чувства.

Жаль, что практически все мои слова о моем дружеском отношении к Мише вы не услышали. Вам могло показаться, что я была расстроена, но это не так. Потому что это было решение обоих – дружба,

– подчеркнула девушка.

"К сожалению, согласно формату проекта, у вас нет возможности видеть все. Спасибо, что хоть шутки оставили. Все мы знаем, зачем шли на проект", – подытожила дизайнер.

Заметим, только 5 участниц будут бороться в следующем выпуске за сердце Михаила Заливако. Среди них – Анна, Даша, Джессика, Розали и Юля. Все детали их свиданий и горячих встреч с "Холостяком" в 8 выпуске можно прочитать здесь.