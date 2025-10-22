Щоправда, це викликало різні реакції в глядачів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads Володимира Завадюка.

Так, продюсер опублікував допис, де написав: "Якщо уявити, що "Танці з зірками" повернуться, кого ви хочете бачити серед зірок на паркеті?".



Володимир Завадюк заговорив про повернення "Танців з зірками" / Скриншот з Threads

Чимало користувачів підтримали цю ідею. Судячи з коментарів, найбільше на екрані українці хочуть бачити таких зірок: танцівника Влада Яму, співаків Макса Барських, KOLA і Володимира Дантеса та блогерів Дашу Квіткову й Михайла Лебігу.

Українці поділилися, кого б хотіли бачити серед учасників "Танців з зірками" / Скриншот з Threads

Водночас були й ті, кому ідея з танцювальним шоу не прийшлася до душі. Одна з користувачок вважає, що замість цього на телебаченні варто робити програми, які нестимуть користь для глядачів.

У нас як не "Холостяк", то "Хто зверху" або "Танці". Взагалі на телебаченні інтелектуальні програми, як такі відсутні. Я вже мовчу про "Стосується кожного", яке споживає весь сільський прошарок населення. Чому не створюють дійсно щось корисне/приємне та продуктивне?,

– написала Наталія Шумик у коментарях.



Користувачка висловила незадоволення через різновиди шоу на українському телебаченні / Скриншот з Threads

Зауважимо, що Володимир Завадюк вже не вперше за останній час натякає на повернення "Танців з зірками". Річ у тім, що перед цим він публікував допис в інстаграмі, де ділився своїми враженнями від зйомок попередніх сезонів танцювального проєкту.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?

Це українська адаптація всесвітньо відомого шоу, яке вперше з'явилося у 2004 році у Великій Британії під назвою Strictly Come Dancing.

Перший сезон "Танців з зірками" в Україні вийшов ще у 2006 році, тоді перемогу здобули Володимир Зеленський та хореографиня Олена Шоптенко.

