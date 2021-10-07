"Танці з зірками": хто стане запрошеною суддею в 6 випуску

Вже цієї неділі, 10 жовтня, відбудеться 6 прямий ефір "Танців з зірками". Новий випуск буде присвячений кумирам. До трійки незмінних суддів приєднається фіналістка попереднього сезону Юлія Саніна.

"Танці з зірками" вже шість тижнів дивують глядачів. Знаменитості запекло борються за перемогу, демонструючи на паркеті хореографічні здібності.

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У кожному прямому ефірі до трійки кваліфікованих суддів – Максима Чмерковського, Катерини Кухар і Влада Ями приєднується запрошений суддя. У "Вечір кумирів"оцінювати виступи учасників також буде фіналістка "Танців з зірками 2020" Юлія Саніна.

Лідерка гурту The Hardkiss зізналася, що дуже хвилюється. Вона знає, як бути на місці учасника, тому хоче підтримати всіх конкурсантів.



Юлія Саніна – запрошена суддя "Танців з зірками" / Фото з інстаграму шоу

, у 6 випуску "Танців з зірками" на головному паркеті країни пари виконають номери, які присвятять своїм кумирам. Кожен зірковий учасник вкотре поділиться зворушливою особистою історією.