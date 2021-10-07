"Танцы со звездами" уже шесть недель удивляют зрителей. Знаменитости ожесточенно борются за победу, демонстрируя на паркете хореографические способности.

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В каждом прямом эфире к тройке квалифицированных судей – Максиму Чмерковскому, Екатерине Кухар и Владе Яме присоединяется приглашенный судья. В "Вечер кумиров" оценивать выступления участников также будет финалистка "Танцев со звездами 2020" Юлия Санина.

Лидер группы The Hardkiss призналась, что очень волнуется. Она знает, как быть на месте участника, поэтому хочет поддержать всех конкурсантов.



Юлия Санина – приглашенная судья "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма шоу

Напомним, в 6 выпуске "Танцев со звездами" на главном паркете страны пары исполнят номера, которые посвятят своим кумирам. Каждый звездный участник в очередной раз поделится трогательной личной историей.