"Танці з зірками" 2021: відома дата першого випуску танцювального шоу
Джерело:Інстаграм телепроєкту
Популярне шоу "Танці з зірками" вже не один рік захоплює глядачів своєю запальною атмосферою й зірковими танцювальними парами. У 2021 році прихильники шоу зустрінуть його п'ятий сезон. Дату прем'єри "Танців з зірками" дізнавайтесь у нашому матеріалі.
Перший прямий ефір танцювальної програми "Танці з зірками" покажуть 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1. Глядачі з нетерпінням чекають цієї дати і можливості вболівати за улюблену пару.
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У п'ятому сезоні пошановувачів танцювального шоу чекатимуть українсько-американський хореограф Максим Чмерковський, талановитий танцівник Влад Яма, які судитимуть виступи зіркових конкурсантів.
Знаменита Олена Шоптенко вирішила змінити амплуа і стала головним хореографом передачі. На жаль, в проєкті більше не з'явиться легенда танцювального паркету Григорій Чапкіс, який пішов з життя 13 червня 2021 року.
За кубок і звання кращого танцівника шоу боротимуться такі українські зірки:
- Джамала;
- Олег Михайлюта (Фагот);
- Олександра Заріцька (гурт KAZKA);
- гумористка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова;
- актор Костянтин Войтенко;
- переможець "Ліги сміху" Іван Люленов;
- зірка серіалу "Слід" Олексій Суровцев.
Анонс програми "Танці з зірками": дивіться онлайн
Що відомо про шоу "Танці з зірками"
Телепроєкт "Танці з зірками" з 2006 року тішить аудиторію яскравими шоу і зірковими танцівниками. Концепція шоу полягає у тому, що українські знаменитості-учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу.
Продюсери телеканалу 1+1 випустили 4 сезони "Танців з зірками", однак потім призупинили вихід шоу. Вже у 2017 році легендарний кінопроєкт повернувся і знову запалив серця глядачів. Тоді перемогу виборола співачка Наталія Могилевська і її напарник – хореограф Ігор Кузьменко.
У наступному сезоні кубок отримала зіркова пара коміка Ігоря Ласточкіна та хореографині Ілони Гвоздьової. У третьому сезоні танцювального шоу їх успіх повторили відома українська акторка Ксенія Мішина і танцівник Євгеній Кот.
"Танці з зірками" 2020 року також не обділили враженнями і драйвовою атмосферою, адже тоді перемогли екссолістка гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос і її партнер Макс Леонов.