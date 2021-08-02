"Танці з зірками" 2021: відома дата першого випуску танцювального шоу

Популярне шоу "Танці з зірками" вже не один рік захоплює глядачів своєю запальною атмосферою й зірковими танцювальними парами. У 2021 році прихильники шоу зустрінуть його п'ятий сезон. Дату прем'єри "Танців з зірками" дізнавайтесь у нашому матеріалі.

Перший прямий ефір танцювальної програми "Танці з зірками" покажуть 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1. Глядачі з нетерпінням чекають цієї дати і можливості вболівати за улюблену пару.

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У п'ятому сезоні пошановувачів танцювального шоу чекатимуть українсько-американський хореограф Максим Чмерковський, талановитий танцівник Влад Яма, які судитимуть виступи зіркових конкурсантів.

Знаменита Олена Шоптенко вирішила змінити амплуа і стала головним хореографом передачі. На жаль, в проєкті більше не з'явиться легенда танцювального паркету Григорій Чапкіс, який пішов з життя 13 червня 2021 року.

За кубок і звання кращого танцівника шоу боротимуться такі українські зірки:

Джамала;

Олег Михайлюта (Фагот);

Олександра Заріцька (гурт KAZKA);

гумористка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова;

актор Костянтин Войтенко;

переможець "Ліги сміху" Іван Люленов;

зірка серіалу "Слід" Олексій Суровцев.

Анонс програми "Танці з зірками": дивіться онлайн

Що відомо про шоу "Танці з зірками"

Телепроєкт "Танці з зірками" з 2006 року тішить аудиторію яскравими шоу і зірковими танцівниками. Концепція шоу полягає у тому, що українські знаменитості-учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу.

Продюсери телеканалу 1+1 випустили 4 сезони "Танців з зірками", однак потім призупинили вихід шоу. Вже у 2017 році легендарний кінопроєкт повернувся і знову запалив серця глядачів. Тоді перемогу виборола співачка Наталія Могилевська і її напарник – хореограф Ігор Кузьменко.

У наступному сезоні кубок отримала зіркова пара коміка Ігоря Ласточкіна та хореографині Ілони Гвоздьової. У третьому сезоні танцювального шоу їх успіх повторили відома українська акторка Ксенія Мішина і танцівник Євгеній Кот.

"Танці з зірками" 2020 року також не обділили враженнями і драйвовою атмосферою, адже тоді перемогли екссолістка гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос і її партнер Макс Леонов.