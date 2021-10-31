"Танці з зірками" 9 випуск: яка пара назавжди покинула шоу

У дев'ятому випуску "Танців з зірками" станцювали свої чуттєві номери під композиції "Океану Ельзи" 6 пар. Але одній з них довелось попрощатись із глядачами та суддями – ними стали MELOVIN та Ліза Русіна.

У шоу "Танці з зірками" боротьба за головний кубок стає все напруженішою, тому вибувають найслабші. На думку суддів та глядачів, цього разу ними стали MELOVIN та Ліза Русіна.

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У зону ризику в 9 випуску потрапили пари Melovina та Олександри Заріцької. Вони виконували "танець за життя", танцюючи імпровізоване ча-ча-ча. Незважаючи на старання двох пар, судді віддали перевагу Олександрій Заріцькій та Юрії Мєшкову, тому MELOVIN та Ліза Русіна покинули шоу.

Я позбувся тут страхів, позбувся соціофобії. Я позбувся тремтіння, коли ти розумієш, що ти хвилюєшся, але сам кажеш партнерці: "Ти ах**нна!". Це не вдалось "запікати", але я цьому радий, адже це шоу – про чесність. Я пишаюсь тобою, собою і нами,

– яскраво заявив MELOVIN та наостанок пристрасно поцілував Лізу в губи на всю країну.

У 9 випуску шоу пара танцювала танго під пісню "Без бою" гурту "Океану Ельзи".

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN та Лізи Русіної

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