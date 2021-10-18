"Танці з зірками" 7 випуск: які дві пари покинули проєкт

Чим ближче до фіналу, тим запекліша боротьба на "Танцях зірками". Сьомий ефір став непосильним бар'єром одразу для двох пар – Джамали та Антона Нестерка і Станіслава Горуни та Даніелли Преап. Вони отримали низькі оцінки суддів і слабку підтримку глядачів, тому вилетіли з шоу.

У "Вечір хітів українських зірок" на "Танцях з зірками" найгірше себе проявили Джамала зі своїм партнером та Станіслав Горуна з партнеркою.

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У зону ризику в 7 випуску потрапили три зіркові учасники зі своїми партнерами: Джамала, Станіслав Горуна та Дмитро Каднай. Втім, першими одразу вилетіли із шоу Джа та Антон Нестерко.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Джамали та Антона Нестерка

А от за право залишитись на проєкті боролись Дмитро Каднай та Станіслав Горуна.

Танець за життя

Згідно з правилами шоу, пари повинні були одночасно виконати уривок танцю ча-ча-ча під одну пісню виконавця LAUD. Макс Чмерковський віддав голос за Кадная, Каменських – за Горуну, Кухар – за Кадная і Влад Яма – теж за Кадная. Відтак, танець за життя не пройшла пара Станіслава Горуни та Даніелли Преап.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Станіслава Горуни та Даніелли Преап

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