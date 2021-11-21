"Танці з зірками" 12 випуск: хто вилетів за крок до великого фіналу

У 12 випуску "Танців з зірками" учасники виступили з рекордною кількістю танців. Усього за тиждень вони опанували три постановки. Усі три пари блискуче впоралися з цим випробуванням. Чи хтось з них неочікувано для суддів і публіки вилетів за крок до фіналу, дізнавайтеся нижче.

У півфіналі "Танців з зірками" опинились найсильніші пари п'ятого сезону, які танцювали пропри COVID-19, зізнались про темні сторінки свого минулого та на очах у тисяч глядачів каялися перед близькими. Вони полюбились публіці й за рішенням продюсерів усі троє пройшли в суперфінал!

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У півфіналі проєкту Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук станцювали по три танці та отримали високі оцінки суддів. Після закриття ліній для голосування продюсери "Танців з зірками" вирішили, що всі вони гідні суперфіналу.

Так, на перемогу в п'ятому сезоні оновлених "Танців з зірками" претендують три пари – Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна, Костя Войтенко і Роксоляна Маланчук. Ім'я тріумфатора Україна дізнається уже за тиждень – у неділю 28 листопада.

лінії для голосування будуть відкриті впродовж усього тижня, тому відсьогодні, 21 листопада, і до неділі, 28 листопада, глядачі можуть підтримувати своїх фаворитів.

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Суперфіналісти "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту