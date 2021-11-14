"Танці з зірками" 11 випуск: яка пара покинула чвертьфінал шоу

Всього за кілька ефірів до грандіозного фіналу "Танців з зірками" одній з чотирьох пар довелось попрощатись з глядачами та колегами. Цією парою стали Дмитро Каднай та Аліна Лі.

У "Вечір хітів Монатіка" на "Танцях з зірками" танцюристи виступали у двох турах шоу: із суддями проєкту, а також виконували танець на вибір глядачів. Випуск був дуже напруженим, але він став останнім для співака Дмитра Кадная і його партнерки Аліни Лі.

Не пропустіть! "Танці з зірками" 11 випуск: феєричні виступи із суддями у чвертьфіналі шоу

Зазначимо, що у зону ризику потрапив Артур Логай з Анною Кареліною та Дмитро Каднай з Аліною Лі. У чвертьфіналі не було "танцю за життя", тому пара покинула шоу виключно за результатами голосування глядачів. Оскільки Артур Логай з Анною пройшли далі, тому KADNAY і Аліна Лі покинули проєкт назавжди.

Хочу подякувати усім, тому що це була чудова історія, довжиною у життя. Я знайшов друзів, вони моя мотивація. Я хочу подякувати всім суддям, творчій команді, хореографам. Я знайшов справжню подругу, Аліну, тому що ні з ким іншим в мене би не було такої неймовірної подорожі. Я знаю, що ми все проживали разом і ділили на двох,

– зазначив у підсумку Дмитро Каднай, коли прощався з шоу.

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліна Лі