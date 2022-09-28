Ексучасники "Дизель Шоу" поїхали розважати росіян: Танкович відповів чи треба їх засуджувати

Дмитро Танкович є актором "Дизель Шоу". До війни він працював там разом з Сергієм Писаренком та Євгенієм Нікішиним, які зараз розважають росіян в Сочі. Танкович відповів, чому вони поїхали в росію та чи можна їх за це засуджувати.

Сергій Писаренко та Євгеній Нікішин є росіянами, однак тривалий час жили і працювали в Україні, на початку повномасштабного вторгнення підтримували нашу країну у боротьбі з окупантами. Та нещодавно стало відомо, що актори повернулися в росію та відправилися в круїз в Сочі, де розважатимуть росіян.

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Танкович про Писаренка та Нікішина

Дмитро Танкович переконаний, що Писаренко та Нікішин поїхали в росію через гроші. Оскільки в Україні зараз роботи немає, то вони вирішили повернутися на батьківщину, де зароблятимуть криваві рублі.

Вже дуже банально. Треба годувати родини. Просто гроші,

– сказав Танкович.

Інтерв'ю Дмитра Танковича: дивіться відео онлайн

Слава Дьомін запитав у Дмитра, чи можна засуджувати Писаренка та Нікішина за те, що вони поїхали в росію, адже вони є росіянами і просто повернулися додому. Танкович підкреслив, що зараз немає різниці, яке в людини громадянство. Кожен робить вибір: підтримувати Україну чи росію. Актори зробили свій вибір на користь країни-агресорки.

Зараз все дуже просто та зрозуміло. Ти маєш обрати позицію. Вони вирішили поїхати і видалити з соцмереж усі дописи про Україну та війну, а потім сказати: "Ми зараз їдемо в круїз, ніякої війни немає". Я цього не розумію. Неважливо, хто вони: росіяни чи українці. Потрібно просто вибрати позицію,

– підкреслив Танкович.

Сергій Писаренко разом з дружиною, яка родом з України, мешкали недалеко від Києва. У квітні актор показував, що російські окупанти зробили з його будинком, однак не вказав, що це зробили саме вони. Через кілька днів через шквал критики щодо замовчування злочинів російських загарбників актор видалив допис.