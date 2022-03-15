Танкові залпи замість "славься, Отечество": українці випустили гімн кривавої Росії

Російські війська вже 20 днів бомблять Україну. Для мільйонів наших громадян звуки сирен, вибухів, ракетних ударів стали буденністю. Тож креативна спільнота та музичний продакшн Roger Leao & 7CS переосмислили гімн кривавої РФ.

Українська версія російського гімну отримала просту й зрозумілу назву Anthem of True Russia – "Гімн Істинної Росії", інформує пресслужба. Замість "славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой" у ньому зазвучало усе те, що чуємо ми від 4 ранку 24 лютого.

Читайте також Литовський гурт LT United присвятив пісню Україні: заспівали, куди йти "русскому кораблю"

Пісня – це вибухи, ракетні удари, танкові залпи, сирени повітряної тривоги, стрілянина, крики та плач. Усі ці моторошні звуки взяли з сотень документальних відео з України. На обкладинці гімну замість двоголового орла – снаряди, авіабомби та бомбардувальники.

"24 лютого український народ прокинувся о 4 годині ранку від сирен повітряного нальоту. Їх досі можна почути по всій Україні. Щодня і щоночі зі звуками вибухів, падіння бомб, пострілів, обстрілів, танків, а також плач людей, дітей та домашніх тварин", – пишуть Roger Leao & 7CS.

Це не звуки України. Це звуки агресора. Так звучить Росія, що вдерлася в Україну. Це гімн Росії,

– наголошують у повідомленні.

Істинний гімн Російської Федерації можна послухати на ютубі, Spotify, Apple Music та спеціальному сайті.

Anthem of True Russia: слухайте онлайн

Не пропустіть "До сліз": Настя Каменських зворушила мережу піснею "Я – Україна", яку написав Потап