Украинская версия российского гимна получила простое и понятное название Anthem of True Russia – "Гимн Истинной России", сообщает пресс-служба. Вместо "славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой" в нем зазвучало все то, что слышим мы от 4 утра 24 февраля.
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Песня – это взрывы, ракетные удары, танковые залпы, сирены воздушной тревоги, стрельба, крики и плач. Все эти жуткие звуки взяли из сотен документальных видео из Украины. На обложке гимна вместо двуглавого орла – снаряды, авиабомбы и бомбардировщики.
"24 февраля украинский народ проснулся в 4 часа утра от сирен воздушного налета. Их до сих пор можно услышать по всей Украине. Каждый день и каждую ночь со звуками взрывов, падения бомб, выстрелов, обстрелов, танков, а также плач людей, детей и домашних животных", – пишут Roger Leao&7CS.
Это не звуки Украины. Это звуки агрессора. Так звучит Россия, ворвавшаяся в Украину. Это гимн России,
– отмечают в сообщении.
Истинный гимн Российской Федерации можно послушать на ютубе, Spotify, Apple Music и специальном сайте.
Anthem of True Russia: слушайте онлайн
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