Тамерлан показав розтрощений окупантами будинок у Бородянці: як виглядає місце, де він виріс

Учасник гурту TamerlanAlena служить у теробороні під Києвом. Зараз він "зачищає" Бородянку, звільнену від окупантів. У зруйнованому селищі Тамерлан сфотографувався на тлі будинку, в якому пройшло його дитинство.

У суботу, 2 квітня, Збройні Сили України звільнили Київщину від російських окупантів. Однак повертатися в міста й села ще зарано, адже рашисти лишили по собі спалену техніку, заміновані вулиці та зруйновані будинки. Один з них колись належав сім'ї Тамерлана.

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Як з'ясувалось, у дитинстві співак жив у п'ятиповерхівці в Бородянці. Він показав фото зі свого двору після того, як там побували орки. Так, вікна в будинку повилітали, а один під'їзд і кілька поверхів – випалені вщент.

У цьому будинку пройшло моє дитинство. Бородянка, 6 квітня 2022 рік,

– лаконічно підписав Тамерлан.

"МНСники працюють зараз, розміновують. Розстріляного такого дуже багато", – додав він в інстаграм-сторіс з Бородянки.

Тамерлан на тлі будинку дитинства у Бородянці / Фото з інстаграму співака

До слова, після звільнення Київщини Тамерлан побувати не тільки в Бородянці, а й у Бучі, яка першою шокувала Україну та світ сотнями тіл невинно вбитих людей. Артист був вражений жорстокістю і цинізмом, з якими скоєні злочини.

"Наскільки треба бути нелюдами, чортами, щоб таке взагалі робити з мирним нанесенням. З жінками, які зв'язані, голі. Це страшно насправді", – розповідав Тамерлан.

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