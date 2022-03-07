Тамерлан з дуету TamerlanAlena разом з теробороною та ЗСУ прямо зараз захищає українців

Український музикант Тамерлан з дуету TamerlanAlena також став на захист України. Він перебуває в найгарячіших точках Київської області та допомагає з евакуацією населення.

Окупанти продовжують обстріли українських міст, цивільного населення. Вони нещадно вбивають жінок, дітей. Тероборона та ЗСУ намагаються зробити все можливе для того, щоб врятувати мешканців. До них долучився учасник дуету TamerlanAlena, повідомляє 24 канал.

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Тамерлан з TamerlanAlena захищає Україну

Вже понад тиждень Тамерлан разом з військовими та територіальною обороною перебуває в найгарячіших точках Київської області. Вони відбивають військову колону окупантів та допомагають з евакуацією населення.

Також артист організовує гуманітарну допомогу, яка в гарячих точках є дуже важливою та необхідною для життя у тих населених пунктах, звідки евакуація не є можливою. Так Тамерлан допоміг мешканцям села Білгородка. А спільно з мережею супермаркетів Novus запустив допомогу у Києві.

Ми тримаємо стрій. Відбиваємось! Я зі своїми братами та сестрами на своїй землі, з рідною Україною. Перемога буде обов'язково за нами, адже за нами правда,

– прокоментував музикант.

Тамерлан з TamerlanAlena на захисті України / Фото пресслужби

7 березня стало відомо, що до тероборони приєднався й ведучий Володимир Остапчук. Він разом з дружиною виїхав з Києва, тому, скоріше за все, долучився до підрозділу в якомусь іншому місті.

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