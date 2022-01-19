"Талія-аномалія": Вікторію з "НеАнгелів" звинуватили у зловживанні фотошопом

Екссолістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха зіштовхнулась з хвилею критики після публікації фото в купальнику. Співачку звинуватили у зловживанні фотошопом, але вона не забарилась з відповіддю.

Співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха відпочиває на Мальдівах. Зірка мало не щодня влаштовує спекотні фотосесії, на яких позує в купальнику й демонструє фігуру.

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Один з останніх знімків спровокував обговорення у коментарях. Вікторія у свій бік отримала чимало компліментів, але окрім них і звинувачення у зловживанні фотошопом:

"Спорт і трохи фотошопу";

"Талія-аномалія";

"Якесь зламане тіло";

"Спорт, фільтри й фотошоп";

"Фотошоп";

"Вікусю, видно фотошоп";

"Головний спонсор – фотошоп".



Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму зірки

Що на це відповіла Вікторія Смеюха

Співачка не забарилась із відповіддю на коментарі щодо користування редакторами. Вона наголосила на тому, що ще з дитинства мріяла про сталевий прес і досягла своєї мети.

Про прес та талію-аномалію. Запідозрили в любові до фотошопу і понеслось. З деяких коментарів ЗМІ створили новинний PR. Дивно, дуже… Мій характер влаштований за принципом: бачу ціль, не бачу перешкод! Справа була давно, ще у школі. Метою були кубики на животі. Навіщо? Треба,

– підкреслила Вікторія.

Цього разу прихильники підтримали артистку:

"Ніякого фотошопу тут не бачу, все дуже шикарно та красиво";

"Хто був на ваших концертах, особливо у перших рядах, не сумніваються, що ніякого фотошопу тут нема";

"Нехай собі говорять";

"Навіщо фотошоп, якщо й так фігура ідеал. Заздрять";

"Фігура шикарна. Нехай заздрять".