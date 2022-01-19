Співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха відпочиває на Мальдівах. Зірка мало не щодня влаштовує спекотні фотосесії, на яких позує в купальнику й демонструє фігуру.

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Один з останніх знімків спровокував обговорення у коментарях. Вікторія у свій бік отримала чимало компліментів, але окрім них і звинувачення у зловживанні фотошопом:

"Спорт і трохи фотошопу";

"Талія-аномалія";

"Якесь зламане тіло";

"Спорт, фільтри й фотошоп";

"Фотошоп";

"Вікусю, видно фотошоп";

"Головний спонсор – фотошоп".



Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму зірки

Що на це відповіла Вікторія Смеюха

Співачка не забарилась із відповіддю на коментарі щодо користування редакторами. Вона наголосила на тому, що ще з дитинства мріяла про сталевий прес і досягла своєї мети.

Про прес та талію-аномалію. Запідозрили в любові до фотошопу і понеслось. З деяких коментарів ЗМІ створили новинний PR. Дивно, дуже… Мій характер влаштований за принципом: бачу ціль, не бачу перешкод! Справа була давно, ще у школі. Метою були кубики на животі. Навіщо? Треба,

– підкреслила Вікторія.

Цього разу прихильники підтримали артистку:

"Ніякого фотошопу тут не бачу, все дуже шикарно та красиво";

"Хто був на ваших концертах, особливо у перших рядах, не сумніваються, що ніякого фотошопу тут нема";

"Нехай собі говорять";

"Навіщо фотошоп, якщо й так фігура ідеал. Заздрять";

"Фігура шикарна. Нехай заздрять".

Зауважимо, на відміну від Вікторії Смеюхи, співак MELOVIN користується фотошопом та відкрито це визнає. Артист інколи може публікувати світлини без фільтрів, але зазвичай обробляє усі фото перед тим, як вони потраплять у мережу.