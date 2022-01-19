Співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха відпочиває на Мальдівах. Зірка мало не щодня влаштовує спекотні фотосесії, на яких позує в купальнику й демонструє фігуру.
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Один з останніх знімків спровокував обговорення у коментарях. Вікторія у свій бік отримала чимало компліментів, але окрім них і звинувачення у зловживанні фотошопом:
- "Спорт і трохи фотошопу";
- "Талія-аномалія";
- "Якесь зламане тіло";
- "Спорт, фільтри й фотошоп";
- "Фотошоп";
- "Вікусю, видно фотошоп";
- "Головний спонсор – фотошоп".
Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму зірки
Що на це відповіла Вікторія Смеюха
Співачка не забарилась із відповіддю на коментарі щодо користування редакторами. Вона наголосила на тому, що ще з дитинства мріяла про сталевий прес і досягла своєї мети.
Про прес та талію-аномалію. Запідозрили в любові до фотошопу і понеслось. З деяких коментарів ЗМІ створили новинний PR. Дивно, дуже… Мій характер влаштований за принципом: бачу ціль, не бачу перешкод! Справа була давно, ще у школі. Метою були кубики на животі. Навіщо? Треба,
– підкреслила Вікторія.
Цього разу прихильники підтримали артистку:
- "Ніякого фотошопу тут не бачу, все дуже шикарно та красиво";
- "Хто був на ваших концертах, особливо у перших рядах, не сумніваються, що ніякого фотошопу тут нема";
- "Нехай собі говорять";
- "Навіщо фотошоп, якщо й так фігура ідеал. Заздрять";
- "Фігура шикарна. Нехай заздрять".